Hamilton jel v kvalifikaci bez tlaku, Bottas je ze ztráty zmatený

Hamilton dominoval všem třem kvalifikačním segmentům. V posledním pokusu v Q3 ještě navýšil svůj náskok na týmového kolegu z Mercedesu Valtteriho Bottase, kterého nakonec porazil o 289 tisícin sekundy.

„Toto je pokračování toho, co jsme schopni dokázat jako tým. Moji kluci mě stále ohromují, každý víkend pracují tak tvrdě. Teď jsou tři týdny od rodin a bez ohledu na to, co se nám postaví do cesty, je to vždy těžký rok. Vážím si jich,“ řekl Hamilton.

„Dnes jsem sem přišel s tím, že si to jen užiju. To je nejdůležitější, užívat si to, co děláte. Když je teď menší tlak, je to uvolňující jít a jet tak, jak jsem jel.“

Hamilton je také spokojen s pokusem, který mu zajistil 98. pole position.

„Myslím, že to kolo začalo opravdu dobře. V první zatáčce byl možná ještě nějaký čas, pak to ale bylo dobré. Čtvrtá a šestá zatáčka byly trochu pomalejší, ty jsem možná mohl projet lépe. Mohli bychom si projít celé kolo a řekl bych, že nějaký čas byl tady a tam, v dalším pokusu bych to možná na těch místech zlepšil, ale ztratil někde jinde. Jinak to ale bylo čisté kolo. Celou dobu jsem si držel asi 2,5 desetiny (náskok na svůj první pokus, pozn. redakce), takže jsem s tím byl spokojen,“ dodal.

Bottas zajel čisté kolo, ztrátu na Hamiltona nechápe

Bottas nerozumí tomu, proč rychlostně v kvalifikaci na svého týmového kolegu nestačil, ačkoliv zajel povedený pokus.

„Opravdu nevím. Vypadalo to dobře, to je ten problém. Je to dobré a cítíte, že jste z vozu dostali vše, ale ten čas tam není. To je nejvíc zarážející. V posledním kole nebyla žádná chyba, myslím, že to bylo opravdu dobré,“ řekl Bottas.

Fin nevěří, že by byl problém v šasi jeho vozu. „Nemyslím si, že by došlo k nějakému zásadnímu problému ve výkonnosti vozu.“

Ztráta na Hamiltona jej ale překvapila. „Když jsem viděl ten rozdíl, byl jsem celkem překvapen. Myslím, že máme s Lewisem celkem odlišná nastavení vozu. Uvidíme, jestli to zítra udělá nějaký rozdíl.“