Hamilton je zvědavý, jak moc technická směrnice ovlivní soupeře

Podlahy se mají ohýbat podle pravidel o maximálně 2 milimetry, ale existuje podezření, že Ferrari a Red Bull trochu obchází současná pravidla a jejich podlahy jsou flexibilnější. Může to přinést pár (menších) desetin na kolo.

„Modlím se každý den. Rozhodně mám naději, že se můžeme zlepšit, a vím, že všichni tvrdě pracují,“ řekl Hamilton v rozhovoru pro Channel 4.

„V pozadí se také dějí nějaké věci s podlahami, všelijaké věci. Bude zajímavé sledovat, jak to všechny ovlivní.“

Nejde ale jen o rozložení sil. Hamilton doufá, že se brzy zbaví poskakování – to aerodynamické Mercedes už zdá se vyřešil. Týmy ale mohou mít problémy na nerovnostech.

„Umírám touhou po dni, kdy usednu do auta a nebudeme mít poskakování,“ pokračoval Hamilton. „Byly chvíle, kdy poskakování bylo tak silné, že jste museli na rovince zvolnit. Tohle byla výzva jiného druhu. V závodě nemůžete sundat nohu z plynu.“

„Myslíte na body pro tým a na to, jak moc každý krok v šampionátu znamená pro všechny, se kterými pracujete. A tak prostě zatnete zuby. Je to poprvé v mé závodní kariéře, kdy jsem se podíval na nastavení a rozhodl se prostě žít s problémem. To je neobvyklý scénář.“

„Trvalo mi pak tři týdny, než jsem se zase cítil dobře, ale naštěstí to nesouviselo s ploténkou, bylo to všechno svalové. V zádech jsem měl zapíchnutou spoustu jehel!“