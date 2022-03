Hamilton je vděčný za stupně vítězů, které mu v Bahrajnu spadly do klína

Hamilton a jeho nový týmový kolega George Russell mířili do cíle na pátém a šestém místě, když nedokázali držet krok s rychlejšími monoposty Ferrari a Red Bullu.

Po restartu po safety caru v závěru závodu, který vyjel kvůli Pierrovi Gaslymu, ale skončil závod nejprve pro úřadujícího mistra světa Maxe Verstappena a v posledním kole i jeho týmového kolegu z Red Bullu Sergia Péreze. Oba ze závodu vyřadily technické potíže. Hamilton se tak posunul na třetí místo a doplnil na stupních vítězů Charlese Leclerca a Carlose Sainze, kteří na úvod ročníku získali pro Ferrari dvojité vítězství.

„V první řadě velká gratulace Ferrari, jsem rád, že vidím, že se jim opět daří. Je skvělé vidět Carlose a Charlese nahoře, gratuluji jim,“ řekl Hamilton v rozhovoru po závodě.

„Byl to velmi náročný závod, v trénincích jsme se trápili. Tohle je opravdu nejlepší výsledek, který jsme mohli získat. Je to samozřejmě smůla pro ty další dva jezdce, my ale udělali to nejlepší a jsem vděčný za tyto body.“

Hamilton zároveň doufá, že se Mercedesu podaří připojit k Ferrari a Red Bullu a bojovat s nimi o vítězství, tým ale podle jeho slov čeká ještě dlouhá cesta.

„Doufám. Vím, že kluci v továrně opravdu tvrdě pracují a nebude to rychlý obrat. Dlouho jsme byli nejlepším týmem. Vím, že si to všichni uvědomují. Musíme jen pokračovat v práci. Čeká nás ještě dlouhá, dlouhá cesta.“

Russell pod stupni vítězů

Při svém druhém startu v barvách Mercedesu obsadil George Russell v Bahrajnu na úvod sezóny čtvrté místo.

Brit už za tým z Brackley v jednom závodě nastoupil v roce 2020, kdy shodou okolností v Bahrajnu, ale na jiné verzi okruhu, nahradil Hamiltona, který měl předtím pozitivní test na covid-19. Russell dojel devátý.

Letos ale Russella čeká první kompletní sezóna v mistrovském týmu a zahájil ji čtvrtým místem.

„Byl to pozitivní závod. Měl jsem dobrý start, Lewis a já jsme pak oba jeli svůj vlastní závod na odlišných strategiích. Do cíle jsme dojeli na třetím a čtvrtém místě, což bychom před začátkem sezóny rozhodně brali,“ řekl Russell.

„Když uvážíme, že jsme v kvalifikaci ztratili půl sekundy a asi stejně, jestli ne více, i v závodě, byl to dobrý víkend. Ve voze je spousta potenciálu a musíme opravdu prostudovat data a zjistit, jak získat tu výkonnost.

„Zjišťujeme, že naši soupeři jsou daleko před námi. Víme, v čem jsou slabiny našeho vozu.“