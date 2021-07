Hamilton je v extázi a zítra hodlá vytáhnout všechny své zbraně

Lewis Hamilton (3. v tréninku, 1. v kvalifikaci)

V posledních závodech měl navrch Max Verstappen a tým Red Bull. O to větší radost měl Hamilton z dnešního prvního místa v kvalifikaci na zítřejší premiérový sprintový závod.

„Je to ohromující. Řeknu vám, že jsme na tom pracovali opravdu neskutečně tvrdě. Dali jsme do toho maximum. Tady na trati, v továrně i v simulátoru. Snažili jsme se soustředit se a vymačkat z vozu úplně všechno.

Red Bull byl dnes ráno opravdu velmi rychlý. Neměli jsme strach, ale byli jsme z takového odstupu zklamaní. Ale pořád jsem věřil, udělali jsme nějaké změny a v kvalifikaci se auto chovalo skvěle. Věděl jsem, že to vypadá dobře, ale pořád jsem v Q1 ztrácel čtyři desetiny.

Zítra nás opět čeká spousta práce. Mám hlavu vzpřímenou a nabito ostrými. Zítra předvedu vše, co umím. Hodnotný bude také zítřejší druhý trénink,“ ví Hamilton.

Valtteri Bottas (5. v tréninku, 3. v kvalifikaci)

Finský závodník v kvalifikaci svému kolegovi poměrně výrazně pomohl. Umožnil Hamiltonovi, aby se ho chytil a rozbíjel před ním na rovinkách vzduch. Bottas se nechal slyšet, že mu tato pomoc pranic nevadí. Je týmový hráč.

„Ano, myslím, že jsme tým a snažíme se společně o ty nejlepší výsledky. Jak jste viděli, fanoušci si to užili. Je to dobré. Myslím, že to byla povedená kvalifikace a že je dobré, že jsme jako tým získali pole position. Red Bull byl přitom v tréninku opravdu rychlý.

Byl jsem prvním z jezdců našeho týmu, kdo v Q3 vyjel na trať. Měl jsem proto za úkol rozrážet vzduch. Když to vezmu v potaz, myslím, že jsem zajel dobré kolo. Jistě, toto byla kvalifikace, ale zítra nás čeká kvalifikační závod, takže budu mít ještě hodně možností posunout se výš. Těším se na to,“ prohlásil Bottas.