Hamilton je už příliš starý na to, aby mohl vyzvat Verstappena ve stejném voze, myslí si Jordan

Eddie Jordan se vyjádřil k možnosti, že by Max Verstappen a Lewis Hamilton byli týmovými kolegy.

I když na konci března oslavil bývalý dlouholetý majitel týmu F1 Eddie Jordan již 75. narozeniny, stále je aktivním glosátorem dění v královně motorsportu.

Nyní se irský obchodník vyjádřil k teorii, která pracuje s myšlenkou, že by se sedminásobný mistr světa Lewis Hamilton stal týmovým kolegou úřadujícího šampiona Maxe Verstappena.

Jordan v podcastu Formula For Success v diskuzi s Davidem Coulthardem na otázku, zda by měl nyní Nizozemec díky svému mládí navrch, odpověděl:

„Ano. Myslím, že (Hamilton, pozn. red.) stále může vyhrávat, ale potřebuje, aby do sebe věci zapadly. Max je v ideální pozici, co se týče věku, zkušeností, sebedůvěry či znalostí, takže ve stejném autě by měl v tuto chvíli – pokud zohledníme jejich současné stáří – navrch právě on,“ uvedl Jordan.