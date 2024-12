Hamilton je spojován s možnou investicí do programu KTM v MotoGP

Šéf KTM pro motosport přiznal, že s týmem Lewise Hamiltona vede konkrétní rozhovory o možné investici do projektu rakouské značky v MotoGP.

O Lewisi Hamiltonovi je známo, že má k závodům motocyklů, potažmo k seriálu MotoGP, velmi blízko. Před několika lety se britský pilot dokonce svezl ve Valencii s tehdejším yamahou Valentina Rossiho, který si naopak vyzkoušel monopost F1 od Mercedesu.

Před několika měsíci proto nepřekvapila zpráva, že by Hamilton mohl mít zájem o převzetí týmu Gresini z MotoGP. Tím spíš, že o převzetí šampionátu MotoGP usiluje společnost Liberty Media, která již vlastní F1.

Nyní se objevila informace, že by Hamilton mohl investovat do týmu KTM, jehož mateřská společnost momentálně čelí velkým finančním problémům. To má přirozeně dopady i na fungování sportovní divize, která má v MotoGP svůj tovární tým a vedle toho úzce spolupracuje se satelitní stájí Tech3.

Projekt KTM v MotoGP by měl sice mít zajištěnou minimálně krátkodobou budoucnost, ale i tak je ve fázi, kdy se musí co nejvíce osamostatnit.

„Museli jsme pod tlakem, pod kterým se společnost v současné době nachází, přemýšlet o tom, jak něco takového realizovat. Bylo by k tomu potřeba provést mnoho organizačních změn, celý program silničních závodů by se musel postavit na vlastní nohy. Zájem investorů je ale velký, což nás velmi těší,“ uvedl šéf KTM pro motorsport Pit Beirer v rozhovoru pro Speedweek.

Jedním ze zájemců je podle Beirera i Hamilton.

„Mohu jen říci, že jsme s jeho týmem vedli velmi zajímavé a konkrétní diskuze. Není žádným tajemstvím, že Lewis Hamilton má zájem o MotoGP a uvažuje o vlastním týmu,“ uvedl na toto téma bývalý motokrosový závodník.