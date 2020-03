Hamilton je šokován, že se v Austrálii pojede. Chladným nezůstal ani Iceman

Koronavirus tvrdým způsobem zasahuje různé oblasti lidské činnosti a motorsport není výjimkou. Odnesly to už snad všechny série od MotoGP přes formuli E až po WEC. Aktuálně byl zrušen závod v Sebringu a to primárně kvůli uzavření hranic USA pro osoby z Evropy.

Formule 1 zatím „odložila“ Grand Prix Číny a je stále pravděpodobnější, že stejný scénář potká také Vietnam.

„Jsem velmi, velmi překvapen, že jsme tady,“ řekl Lewis Hamilton. „Myslím, že je skvělé, že můžeme mít závody, ale pro mě je šokující, že všichni sedíme v této místnosti.“

Hamilton vyjádřil obavy zejména o zdraví starších osob. „Dnes je tady tolik fanoušků. Vypadá to, že zbytek světa reaguje pravděpodobně trochu pozdě, ale už dnes ráno jsme viděli Trumpa, jak uzavírá hranice z Evropy do Spojených států. NBA je pozastavena a F1 pokračuje.“

„Faktem je, že jsme tady a já jen vyzývám všechny, aby opravdu byli tak opatrní, jak jen mohou při dotykání se dveří a povrchů. Doufám, že každý má dezinfekci rukou a kvůli fanouškům opravdu, opravdu doufám, že přijmou opatření.“

„Procházel jsem se a viděl jsem, jak se všechno děje jako obvykle, jako by to byl normální den. Jen doufám, že všichni fanoušci zůstanou v bezpečí a opravdu doufám, že absolvujeme tento víkend, aniž bychom viděli nějaká úmrtí.“

Iceman souhlasí

Kimi Räikkönen byl ve svém stanovisku méně ostrý, ale s Hamiltonem v podstatě souhlasí. „S námi to nemá nic společného, že je to takto,“ řekl Fin. „Nevím, zda je správné, že jsme tady. Pravděpodobně ne.“

„Ale není to na nás, není to naše rozhodnutí. Myslím, že pokud by to bylo čistě rozhodnutí všech týmů, pravděpodobně bychom tady nebyli.“

Foto: Getty Images / Clive Mason