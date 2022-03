Hamilton je s pátým místem na roštu spokojen

Ještě v loňské sezóně by Hamiltonova slova o tom, že je rád za páté místo, byla překvapivá. V bahrajnské kvalifikaci se ale potvrdily výkony z letošních předsezónních testů, kde tým Mercedes jako vítěz Poháru konstruktérů z posledních osmi let nepatřil k nejrychlejším.

Sedminásobný mistr světa ztratil na nejrychlejšího Charlese Leclerca z Ferrari téměř sedm desetin sekundy a byl šest desetin za loňským mistrem světa Maxem Verstappenem.

Hamilton po kvalifikaci přesto vyjádřil spokojenost s tím, jak se Mercedes vypořádal s problémy s ovladatelností monopostu W13 postaveného na nových technických pravidlech.

„Nebudu říkat, že se mi ulevilo. S dneškem jsem celkově opravdu spokojený, když uvážím, kde jsme byli posledních pár týdnů, a jaké jsme měli problémy s tímto vozem,“ řekl Hamilton.

„Řídit ho byla trochu noční můra, stále jsme na tom ale pracovali, jsem proto hrdý na všechny, že zůstávají pozitivní.

„Ti jezdci před námi jsou v jiné lize, takže jsem celkově spokojen s pátým místem. Není to první řada, ale uděláme vylepšení a maximum.“

Hamilton poukazuje také na rychlost Red Bullu a Ferrari v závodním režimu, Brit se proto soustředí na boj s jezdci za sebou. Ve třetí řadě spolu s ním startuje jeho bývalý týmový kolega Valtteri Bottas, který po loňské sezóně přestoupil z Mercedesu do Alfy Romeo.

„Tihle kluci (Red Bull a Ferrari) odjedou, s nimi nebojujeme. Včera byli v závodní rychlosti sekundu před námi, takže já budu velmi pravděpodobně bojovat s těmi za mnou. Samozřejmě se pokusím být co nejrychlejší a dostat se dopředu, ale jak jsem řekl, svou výkonností jsou před námi.“

Russell vysvětlil svůj propad v Q3

Určitě více než deváté místo od své první letošní kvalifikace za Mercedes čekal George Russell. Brit se nedokázal ve druhém pokusu v Q3 zlepšit a propadl se až do páté řady.

Russell měl pro třetí část kvalifikace jen jednu novou měkkou sadu pneumatik. V rozhovoru pro Sky F1 řekl, že pro poslední pokus zvolil jiný způsob zahřívání pneumatik, který se ale nevyplatil a on v prvních zatáčkách ztrácel.

„Zkusil jsem něco jiného, měli jsme jen jednu sadu pneumatik. V zahřívacím kole jsem na to opravdu tlačil, dojel jsem do první zatáčky a neměl jsem žádnou přilnavost. Byl jsem o sekundu pomalejší než v Q2, čekal jsem ale, že budu naopak o pár sekund rychlejší,“ řekl Russell.

„Byla to opravdu škoda. Jsem rád, že jsem něco zkusil, ale je snadné to zpětně kritizovat. Víme, že nejsme tam, kde bychom chtěli být, deváté místo je mnohem níže, než na co auto má. Snažíme se dělat maximum, abychom vůz dostali znovu nahoru a bojovali s ferrari a red bully. Není to ideální, závod je ale zítra.“