Hamilton je s kvalifikací spokojen. Nečekal, že postoupí do Q3

Lewis Hamilton nečekal, že se v úvodní kvalifikaci sezóny formule 1 na Velkou cenu Bahrajnu dostane do nejlepší desítky, když Mercedes od začátku víkendu rychlostně ztrácel.

Do třetí části kvalifikace se Hamilton dostal čtvrtým časem v Q2, v závěrečném segmentu pak skončil za svým týmovým kolegou Georgem Russellem na sedmém místě.

„Myslel jsem, že to bude horší, takže je to pozitivní. Přes noc jsme odvedli skvělou práci a vůz byl dnes ráno mnohem, mnohem lepší, kvalifikace pak byla dobrá,“ řekl Hamilton.

„Myslel jsem, že budeme mít problém se dostat do Q3, ale neměli jsme. Byli jsme tam a bojovali jsme.“

Mercedesu W14 podle Hamiltona stále chybí stabilita v zadní části, během víkendu se ale situace zlepšila.

„Je to rozhodně lepší, chybí nám ale celkový přítlak. Obzvlášť vzadu, proto nemůžeme jít v jednom kole na plyn tak brzy jako red bully nebo ferrari, potýkáme se s opotřebením pneumatik. Stejný příběh jako v minulých letech. Před loňskou sezónou jsme měli lepší zadní část. Můžeme na tom zapracovat.“

Russell porazil Hamiltona

V prvním letošním kvalifikačním měření George Russell porazil zkušenějšího Lewise Hamiltona a v kvalifikaci obsadil šesté místo za dalším veteránem Fernandem Alonsem.

Jezdce na pátém až sedmém místě přitom dělilo pouze 48 tisícin sekundy, Russell pak na Alonsa nestačil jen o čtyři tisíciny.

Úpravami přes noc přitom podle Russella Mercedes získal pětkrát více, než očekával.

„Očekávali jsme, že změnami najdeme možná desetinu. My našli pět nebo šest desetin. Musíme pochopit, proč tomu tak bylo. Samozřejmě je to pozitivní zpráva, ale musíme na to přijít. Po třetím tréninku jsme se na to nezaměřovali. Soustředili jsme se na maximální výkonnost. To bude naše práce na pondělí,“ řekl Russell.

„Kvalifikovat se tři desetiny za (Ferrari), když oni jsou zřejmě nejrychlejší auto na jedno kolo, tak myslím, že jsme v dobré pozici, abychom bojovali o třetí místo. Fernando (Alonso) je ale zřejmě více černým koněm než Ferrari,“ dodal Brit.

Russell také řekl, že očekával více od Astonu Martin. Fernando Alonso sice porazil oba jezdce Mercedesu, Lance Stroll ale zůstal až za nimi.

„Abych byl upřímný, očekával jsem od nich trochu více. Byl jsem trochu překvapen, že jsme tak blízko u nich vzhledem k rychlosti, kterou ukázali. Byla to pro nás dobrá kvalifikace. Je zajímavé, jak byli silní v tréninku, v kvalifikaci máte ale poprvé skutečný obrázek.“