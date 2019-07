Hamilton je rád, že víkend skončil. Bottas se chce poučit

I když v průběhu víkendu bojoval s nachlazením, získal Hamilton v sobotní kvalifikaci pole position a po startu závodu na mokré trati dlouho vedl.

Po chybě v předposlední zatáčce okruhu si poškodil přední křídlo a musel neplánovaně do boxů. Mechanici ale na jeho zastávku nebyli připraveni a Brit ztratil při výměně předního křídla a pneumatik spoustu času. Navíc byl penalizován za to, že při vjezdu do boxů nejel vymezeným prostorem.

Celkově byl Hamilton během nedělního závodu šestkrát u mechaniků a dojel na jedenácté pozici.

„Byl to jen špatný den a špatný víkend. Není co víc k tomu říct. Byl to zřejmě nejhorší den, který jsem měl za hodně, hodně dlouhou dobu. Ale učíte se. Upřímně nevím, co se dnes stalo, ale jsem rád, že to skončilo. Můj náraz do zdi nepomohl a nepomohlo ani přezout na suché pneumatiky, když stále pršelo,“ řekl Hamilton.

„Byla to kombinace několika věcí. Jsou před námi další závody, musíme se proto soustředit na to, abychom se vrátili silnější,“ dodal.

Bottas Hamiltonova zaváhání nevyužil

I přesto, že v Německu nebodoval, si Hamilton udržel 39bodový náskok na svého týmového kolegu Valtteriho Bottase. Fin totiž osm kol před koncem udělal chybu a narazil do bariéry, když jel na čtvrté pozici.

„Sám jsem udělal chybu. Tým mi samozřejmě řekl, abych více tlačil a já tlačil, jak to šlo, abych získal stupně vítězů. V té zatáčce jsem na to zatlačil až příliš a ztratil kontrolu nad zadní částí vozu. Byla to moje chyba a možná bych měl zkusit zůstat více v klidu, možná ale, že kdybych se tak moc nesnažil, nedosáhl bych stupňů vítězů,“ řekl Bottas.

„Alespoň bych ale měl nějaké body, což by bylo důležité. Hodně jsem se toho naučil. V těchto podmínkách je velmi snadné udělat takovou chybu. Samozřejmě bych měl odjet závod bez chyb, to je vždy cílem, ale stalo se to ve špatný čas ve špatné zatáčce, tak to je.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson