Hamilton je rád, že druhým místem odčinil kolizi z Kataru

Lewis Hamilton je rád, že poté, co v minulém závodě v Kataru kolidoval s týmovým kolegou z Mercedesu Georgem Russellem, ve včerejší Velké ceně USA formule 1 získal druhé místo.

Pilot Mercedesu do závodu na Okruhu Amerik startoval z třetí pozice a dlouho také třetí jel. V posledním stintu dokázal předjet Landa Norrise a postupně stahoval i vedoucího Maxe Verstappena.

Ale ačkoliv měl novější a měkčí střední sadu, zatímco Verstappen jel na opotřebovanější tvrdé sadě, nedokázal se Verstappenovi přiblížit na více než dvě sekundy, o které projel cílem později než letošní mistr světa.

Při minulém závodě v Kataru odstoupil Hamilton už v první zatáčce po kolizi s Russellem. Hamilton nyní řekl, že chtěl v USA odčinit zklamání z minulého podniku.

„Upřímně, po minulém závodě to bylo opravdu obtížné. V první řadě s tím, co se děje ve světě, a pak samozřejmě velká chyba, kterou jsem udělal. Opravdu jsem cítil, že jsem potopil tým,“ řekl Hamilton.

„Musel jsem jít opravdu do hloubky, abych se sem vrátil. A byla to opět jedna z těch zkušeností 'není to o tom, jak spadneš, ale jak se vrátíš'. Takže jsem bojoval, cítil jsem se skvěle a s tímto výsledkem jsem opravdu spokojen.“

V posledních kolech už Hamilton uznal, že Verstappen bude nad jeho síly. „Musíme pogratulovat těmto klukům. Tento tým odvádí celý rok neuvěřitelnou práci, dominuje a Max byl opravdu bezchybný. Ke konci jsme ho dotahovali a doufal jsem, potřebovali jsme ale ještě pár kol. Tým odvedl tento víkend skvělou práci.“

Russell sedmý

Na sedmé pozici dojel druhý pilot Mercedesu George Russell. Brit si oproti startu pohoršil o dvě příčky.