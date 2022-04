Hamilton je podle Bergera svým přístupem „mezi Sennou a Prostem“

Hamiltonovi v loňském roce jen těsně unikl rekordní osmý titul mistra světa, když v dramatickém finále v posledním kole závodu v Abú Dhabí prohrál souboj s Maxem Verstappenem.

37letý Hamilton má s Mercedesem smlouvu do konce příštího roku. Ve formuli 1 drží v současné době rekord v počtu pole position a vítězství (shodně 103), rád by se ale ještě osamostatnil od Michaela Schumachera na první pozici v počtu titulů.

Před letošní sezónou Hamilton řekl, že po soubojích s Verstappenem v loňském roce by chtěl být agresivnější. Podle Bergera to ale není správná cesta, vyzdvihuje naopak Hamiltonův klid na trati.

„Nevím, jestli by dokázal být agresivní jako Max a jestli by to fungovalo. Podle mě bylo velmi chytré, jak občas ustoupil, aby nekolidovali, ale vrátil mu to jiným způsobem. Vzhledem ke všem zkušenostem, které Lewis má, vidím, že je velmi klidný. Neustále využívá své šance. Kromě Silverstonu byl prostě dokonalý,“ řekl Berger.

Berger byl tři roky týmovým kolegou Senny v McLarenu, značnou část kariéry se na závodní trati potkával také s Prostem, který měl jiný jezdecký styl.

Na dotaz Autosportu, zda se Hamilton podobá více metodickému Prostovi než Sennovi, Berger odvětil, že je „někde uprostřed“. Verstappen mu ale svým agresivním přístupem více připomíná Sennu.

„Po těch 45 letech, co se tu pohybuji, jsou ale Lewis a Senna dvěma nejlepšími jezdci, které jsem viděl. Stále ale řadím Sennu na první místo. Sennovo kouzlo a osobnost byly totiž na jiné úrovni. Po sportovní stránce je ale Lewis stejně dobrý jako byl Senna.“

Berger ale rozumí Verstappenovu přístupu v loňském boji o titul. Podle Rakušana musel být pilot Red Bullu agresivní, protože Hamilton měl lepší vůz. Vítěz 10 velkých cen je také zvědavý, jaký bude Verstappenův přístup letos.

„Pokud bude letos jejich auto nejlepší, možná se tomu přizpůsobí nebo na to půjde jinak, protože už možná nebude muset jet tak agresivně,“ myslí si Berger.