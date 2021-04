Hamilton je pod tlakem. Rozhodnou nervy a týmoví kolegové, myslí si Villeneuve

„Bude to vzrušující. Už v Imole jste viděli, že Lewis už není zvyklý riskovat,“ řekl Villeneuve pro F1-Insider.com.

„Teď ale musí, protože na rozdíl od předchozích let, má soupeře na stejné úrovni, který jezdí za jiný tým. To však nakonec vede k chybám jako v Imole.“

Chyb udělal Hamilton podle Villeneuva v Imole více. První přišla na startu.

„Na startu měl Lewis v souboji s Maxem hned v první zatáčce ustoupit, protože byl na vnější straně. Ale zůstal tam a tak zničil svůj závod už v první zatáčce,“ naráží Kanaďan na poškození bočnice předního křídla.“

Poté se Hamilton při předjíždění jezdců o kolo zpět dostal do štěrku a poškodil si přední křídlo.

„Lewis při předjíždění příliš riskoval. Pochybuji, že by se mu něco takového stalo v předešlých letech. Červená vlajka, kterou vyvolal jeho týmový kolega Valtteri Bottas, ho zachránila. Měl velké štěstí. Na to by se od nynějška ale neměl spoléhat.“

Villeneuve přirovnává souboj Hamiltona a Verstappena k souboji s Schumacherem v roce 1997, kdy získal titul.

„Byl jsem mladý vyzyvatel, proti kterému musel Schumacher bojovat, jako nyní Hamilton. Michael se s tím nedokázal vyrovnat.“

„V té době byl Heinz-Harald Frentzen jasně lepší a rychlejší než Schumacherův týmový kolega Eddie Irvine. Heinz-Haraldovi prostě trvalo příliš dlouho, než si zvykli na Williams.“

„Williams proto všechny své karty vsadil brzy na mě. Bez jeho podpory, zejména v posledním závodě, by to však bylo obtížné. Ve finále jsme dokázali dostat Schumachera pod tlak, Irvine naopak nehrál žádnou roli.“

„Pérez je v Red Bullu nováčkem a přesto je již silnější než Bottas, který je u Mercedesu ve své páté sezóně. Pérez může Maxovi pomoci více než Bottas Hamiltonovi.“

Podle Villeneuva Bottasova kariéra u Mercedesu končí. „Proto vůbec nerozumím Totu Wolffovi,“ pokračuje Villeneuve, který nechápe, proč Wolff viní z kolize Russella, který je juniorem Mercedesu.

„Bottas přesně věděl, že se ho chystá předjet jeho potenciální nástupce a riskoval vážnou nehodu svým krátkým pohybem doprava.“

„Nemůže to udělat za těchto obtížných podmínek na trati. Ukazuje to, jak napjatý je Bottas už ve druhém závodě sezóny. A to se nezlepší, protože je prostě příliš pomalý. Kdyby nebyl, nemusel by tak tvrdě bránit svoju pozici proti williamsu.“