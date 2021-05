Hamilton je nadšený ze zisku 100. pole position ve F1

Byl to přitom Verstappen, který o více než dvě desetiny v prostřední části porazil oba mercedesy.

O pole position v Q3 rozhodly už první pokusy, ve druhých jízdách se už jezdci nezlepšili a Hamilton tak o 36 tisícin sekundy udržel první místo a získal 100. pole position ve F1.

Jak Hamilton přiznal, těsně před kvalifikací se rozhodl změnit nastavení, jelikož nebyl zcela spokojen s vyvážením svého vozu.

„Měl jsem trochu obavy ze změn, které jsme provedli pro kvalifikaci. Vždy se snažíme vylepšit vůz, ale je to trochu risk, protože musíte stále myslet také na závod,“ řekl Hamilton.

„Ale udělali jsme tu změnu, jakmile jsem však vyjel na trať, věděl jsem, že je to chyba. Bylo to moje rozhodnutí, ale bylo to náročné. Proto jsem byl celou kvalifikaci vzadu. Dělal jsem drobné změny, abych se pokusil zrychlit. Kvůli nastavení byl vůz až příliš nedotáčivý. Vůz byl líný, nezatáčel do zatáčky tak, jak jsem chtěl.“

Do čela se dostal při prvních pokusech v Q3, které byly také nejrychlejší u většiny jezdců z nejlepší desítky.

„První kolo bylo nejlepší, které jsem v průběhu celé kvalifikace zajel, což bylo skvělé. V dalším kole jsem se pokusil zrychlit, myslím, že tam ještě bylo tak 1,5 desetiny, ale nedokázal jsem to udržet.“

Hamilton je prvním jezdcem historie F1, který dosáhl na metu 100 pole position. „Nemohu uvěřit, že jsme na stovce. Je to díky všem mužům a ženám v továrně, kteří neustále posouvají laťku a nikdy se nevzdávají. Ta podpora, kterou mám, je to pro mě jako sen pracovat s těmito lidmi.

„Cesta, kterou jsme prošli, byla obrovská. Kdo by si v roce 2013 nebo 2012 pomyslel, že se kvalifikujeme na stovku. Jsem velmi vděčný a nadšený, že jsem první. Vždy si toto budu pamatovat.“

Bottas ve druhé řadě

Také druhý jezdec Mercedesu Valtteri Bottas zajel svůj nejrychlejší čas v Q3 už v prvním pokusu, kdy na Hamiltona ztratil 132 tisícin a obsadil třetí místo, ze kterého také odstartuje.

„Bylo to těsné! Cítil jsem, že jsem také v souboji o pole position. Jsem naštvaný, protože v prvním pokusu, který byl minimálně pro první tři auta nejrychlejší, jsem v 10. zatáčce musel korigovat lehký smyk a ztratil jsem tam více než desetinu sekundy,“ řekl Bottas.

„Takové věci se stávají, ale mrzí mě to. Celkově ale byla rychlost v kvalifikaci dobrá. Bylo to o vyladění detailů, to se mi dnes nepodařilo. Máme silný balíček, bez pochyby to zítra bude dobrý souboj.

„Myslím, že závodní rychlost je dobrá. Když udržíte pneumatiky v dobrém stavu, budete konkurenceschopnější během zastávek v boxech. Je tu možnost zamíchat strategií a pokusit se o jednu nebo dvě zastávky. Bude to další těsný souboj mezi námi a Red Bullem.“