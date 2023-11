Hamilton je inspirací pro nás všechny, tvrdí Alonso

Fernando Alonso promluvil o svém bývalém kolegovi Lewisi Hamiltonovi. Podle Španěla je sedminásobný mistr světa inspirací pro všechny současné piloty F1.

V březnu příštího roku uplyne již 23 let od chvíle, kdy Fernando Alonso debutoval ve formuli 1. Přesto i nadále Španěl zůstává v královně motorsportu aktivním pilotem. A nejen to − 42letý Španěl letošními výsledky potvrzuje, že stále nepatří do starého železa.

Totéž lze tvrdit i o druhém nejstarším závodníkovi současné formule 1 Lewisi Hamiltonovi, který v šampionátu drží třetí příčku a stále má matematickou šanci na to, aby v posledních dvou závodech překonal druhého Sergia Péreze.

A i když nebyly vztahy mezi Alonsem a Hamiltonem vždy ideální (vzpomenout můžeme například na rok 2007, kdy oba závodili pro McLaren), španělský veterán se v nedávném rozhovoru pro magazín GQ vyjádřil ke svému soupeři, který je zároveň 7násobným mistrem světa, velmi pozitivně.

„Každý jsme jiná osobnost a každý máme odlišné motivace. Lewisovi se vždy dařilo být soustředěný a konkurenceschopný, a to i v obdobích, kdy neměl k dispozici konkurenceschopný vůz,“ uvedl pilot Astonu Martin Alonso.

„Těchto období nebylo mnoho, ale vždy podával výkony na vysoké úrovni. Nyní nemá nejlepší auto, Red Bull dominuje, ale on stále bojuje vpředu. Stíhá Péreze v boji o druhou příčku a nikdy se nevzdává. Všechny nás tím motivuje, když vidíme, jak si Lewis udržuje motivaci i poté, co vyhrál tolik titulů,“ dodal Alonso na adresu jezdce Mercedesu.