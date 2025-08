Hamilton je frustrovaný, nikoliv demotivovaný, tvrdí Vasseur

Lewis Hamilton má za sebou další nepříliš povedený závodní víkend v barvách Ferrari.

Brit na Hungaroringu obsadil až dvanáctou příčku, takže se mu na své oblíbené dráze, kde v minulosti získal devět výher, nepodařilo navázat na úspěchy z minulých let.

To vše navíc v kontextu toho, že jeho týmový kolega Charles Leclerc získal v Maďarsku pole position a v závodě dojel čtvrtý, tedy daleko před sedminásobným mistrem světa.

Hamilton byl frustrovaný již po kvalifikaci, po níž byl velmi sebekritický. Jeho šéf Frédéric Vasseur se ho však po nedělní velké ceně zastal.

„Nemusím ho motivovat. Upřímně řečeno, je frustrovaný, ale ne demotivovaný,“ prohlásil Vasseur, jehož slova cituje Autosport.

„Ano, je náročný, ale myslím, že právě proto je sedminásobným mistrem světa. Je náročný na tým, na auto, na inženýry, na mechaniky a také na mě,“ poznamenal dále Francouz ve službách Ferrari.

„Dokážu tu situaci naprosto pochopit. Někdy (vy novináři, pozn. red.) komentujete to, co říká jezdec během jízdy, ale pokud byste mikrofon nasadili nějakým jiným sportovcům, například fotbalistům, nejsem si jistý, zda by to bylo o moc lepší...,“ je přesvědčen Vasseur, podle kterého nebyl sobotní kvalifikační výsledek Hamiltona, který následně zkomplikoval jeho možnosti v závodě, takovým propadákem, jak by se mohlo na první pohled zdát.

„Když jste sedminásobný mistr světa a vypadnete ve druhé části kvalifikace, zatímco váš týmový kolega získá pole position, je to těžká situace. Když se na to ale podíváme detailněji, zjistíme, že v první části kvalifikace byl před Charlesem a na první sadě pneumatik v Q2 jen desetinu za ním...Koneckonců jsme daleko od toho, aby oba naše vozy vypadly v Q2. Nevím, jestli jsme měli smůlu s Lewisem nebo štěstí s Charlesem, ale ve výsledku to bylo na hraně,“ připomněl Vasseur s tím, že věří, se Hamilton po letní přestávce opět odrazí k lepším výkonům.