Hamilton ignoroval tým a na sjetých pneumatikách chtěl zajet nejrychlejší kolo

Lewis Hamilton měl obavy o své pneumatiky. Přesto se v posledním kole pokusil zajet nejrychlejší kolo závodu a připravit tak Bottase (který zajel nejrychlejší kolo ve 43. kole závodu) o bod navíc.

Mercedes z toho nadšený nebyl. Hamiltonův závodní inženýr Peter Bonnington vyzval svého svěřence, aby zpomalil.

Hamiltonovi se to nakonec na 29 kol starých tvrdých pneumatikách opravdu povedlo. V posledním 53. kole zajel 1:32.764. Za ním byl však na trati Vettel, který měl nazuté čerstvé měkké pneumatiky. Jezdec Ferrari nakonec Hamiltonův čas překonal, ale překvapivě jen o 0,024 s.

Podle Hamiltona by to člověk nikdy neměl vzdát. Tým mu dokonce i během posledního kola řekl, že Vettel jede na čerstvých pneumatikách, takže to nemůže dokázat. Ale málem se to povedlo. Hamilton si myslí, že Vettel asi nezajel perfektní kolo.

„Jen si myslím, že byste se nikdy neměli vzdát,“ řekl Hamilton. „Nikdy byste neměli být spokojení a myslet si, že to není možné. K dispozici byl další bod.“

„Myslím, že je to pro nás poučení,“ řekl Hamilton pro Autosport. „Nikdy nebrat věci jako samozřejmost a i nadále na to tlačit.“

Toto Wolff bral Hamiltonovo „neuposlechnutí“ s nadhledem. „Jsem velmi spokojený s výkonem,“ řekl Wolff. „Po 29 kolech na tvrdých pneumatikách jste schopni téměř vyrovnat Sebastianův čas. Ukazuje to, že tento víkend jsme měli opravdu dobrý výkon.“

Wolff si nemyslí, že by Hamilton nějak riskoval. „Myslím, že největším rizikem, když na to tlačíte pro nejrychlejší kolo, je buď to, že to pošlete do zdi, nebo že probrzdíte a vytvoříte plošku.“

„Tím, že to dělá v posledním kole, argument plošky odpadá a Paul Ricard má nejvyšší bezpečnostní standardy. Myslím, že věděl, kdy na to tlačit a jak moc riskuje. Když na to tlačíte pro nejrychlejší kolo v Baku nebo Monaku, tak je to jiné.“

Také Vettel po závodě řekl, že ho Hamiltonovo kolo překvapilo. Podle něj Brit možná během závodu nejel naplno. Vettel také uvedl, že měl drobný problém s baterií, takže kolo možná nebylo stoprocentní.

