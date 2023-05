Hamilton i Ferrari popírají, že by spolu jednali

Získá Lewis Hamilton svůj osmý titul mistra světa u Ferrari? Už pár dní se objevují spekulace, že o něj má Maranello velký zájem.

Podle posledních spekulací Gazzetty dello Sport má být Hamilton základem přestavby týmu a John Elkann, který o něj hodně stojí, věří, že s sebou přivede i některé inženýry.

Podobně Ferrari v minulosti sázelo na Alonsa, Vettela a aktuálně na Leclerca. Je otázkou, zda jsou jezdci tím hlavním problémem.

Frédéric Vasseur, který vede italskou stáj od začátku roku, vnímá současné spekulace jako běžný mediální šum, který sílí především v létě.

„Jako vtip bych mohl říct, že před dvěma týdny jste poslali Sainze do Audi a před týdnem Leclerca do Mercedesu a teď jsem sám,“ řekl Vasseur v Monaku.

„V této fázi sezóny tady bude každý týden jiný příběh. Lewisovi Hamiltonovi jsme žádnou nabídku neposlali a neposíláme. Neudělali jsme to. Nevedli jsme žádná jednání.“

„Pokud jsem se s Hamiltonem bavil, tak jsem se s ním bavil posledních 20 let. Mluvíme spolu téměř každý víkend. Nepřestanu se s ním bavit jen proto, že mě naháníte.“

Hamilton má s Mercedesem smlouvu do konce letošního roku. Jezdci Ferrari pak mají smlouvu do konce příštího roku.

Podle Hamiltona se někteří lidé asi nudí

Na spekulace, které ho spojují s Ferrari, byl dotázán už také Hamilton, který oficiálně jedná jen s jedním týmem a tím je Mercedes.

„Při vyjednávání o smlouvě se samozřejmě vždy objeví nějaké spekulace,“ řekl Hamilton.

Na otázku, odkud podle něj tato historka pochází, Hamilton odpověděl: „V této místnosti je jistá osoba, která napsala přinejmenším jednu z nich. Minulý víkend byl závod zrušen, a tak se možná nudili.“

Toto Wolff před několika týdny prozradil, že začala jednání o nové smlouvě. Hamilton uvedl, že jsou blízko dohodě.

„Jak jsem řekl, můj tým s Totem v zákulisí úzce spolupracuje. Jsme téměř ve fázi, kdy budeme mít připravenou smlouvu. To, že se na to tým soustředí a já se mohu věnovat jen své práci, je mnohem lepší pozice, než v jaké jsem byl předtím, protože si vzpomínám, že jsem dříve vyjednával sám a bylo to velmi stresující, takže už to dělat nemusím.“

Mercedesu se v poslední době nedaří. Hamilton vyhrál závod naposledy v roce 2021. Podle něj to však na jednání nemá vliv.

„Stále jsme tým, který vyhrál šampionáty, jen jsme měli špatné auto. V posledních dvou letech byla učiněna některá rozhodnutí, která nebyla ideální. Pracujeme na tom a je na to soustředěna veškerá energie.“

Mercedes zítra nasadí svůj balíček, který měl mít původně premiéru v Imole. Kromě podlahy a zavěšení jsou největší změnou nové bočnice.