Hamilton hodlá s vozem experimentovat

Lewis Hamilton (3./2.)

Britský pilot si ve Spojených státech vyjel další titul mistra světa. Stejně tak Mercedes má již nějakou dobu v kapse Pohár konstruktérů. Hamilton si proto může v Abú Dhabí dovolit experimentovat a zkoušet nové věci.

„Chci objevovat nepoznané části mého vozu. Jezdím jinak než v předešlých závodech. Je snadné to přepísknout, ale snažím se držet se v mezích. Víme, jaké jsou silné stránky vozu. Ty ale prozkoumávat nechci. Svým způsobem teď svůj vůz a pneumatiky tak trochu zneužívám. Můj jezdecký styl je tím pádem trochu rozvlněný, není to tak uhlazené.

Neřekl bych, že je to zrovna zábava. Je to docela makačka, úmyslně si to trochu ztěžuji. Může to být užitečné do budoucna. Doufám, že přijdeme na něco nového a ve voze neodemkneme něco, co jsme o něm nevěděli,“ řekl Hamilton.

Valtteri Bottas (1./1.)

Finský závodník je jasným vicemistrem světa. Do posledního závodu sezony nastoupil ve slušné formě, jeho výsledky však trochu zastínila kolize s Grosjeanem. Stewardi rozhodli, že na vině byl právě pilot Mercedesu, a Bottase napomenuli.

„Myslel jsem, že vidí, že se ho chystám předjet. Když jsem si uvědomil, že o mně neví, bylo už pozdě a nešlo s tím nic udělat,“ přiznal Bottas.

Foto: Getty Images / Mark Thompson