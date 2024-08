Hamilton: Formule 1 již nemůže ignorovat Afriku

Nedávno se v médiích objevila informace, že o závod F1 usiluje Rwanda. Šéf F1 Stefano Domenicali v tomto kontextu potvrdil, že se zástupci africké země povede vedení šampionátu jednání o tom, zda je realizace takové myšlenky možná.

Ital zároveň ale poukázal na to, že by takový projekt musel mít „správné investice a dobrý plán.“

Snahy uspořádat poprvé od začátku devadesátých let závod v Africe dlouhodobě podporuje sedminásobný mistr světa Lewis Hamilton, což nyní potvrdil i jasnou odpovědí na otázku, zda je správný čas na to, aby se F1 na černý kontinent vrátila.

„100%. Nemůžeme přidávat závody na různých místech a nadále ignorovat Afriku, ze které zbytek světa jen čerpá,“ prohlásil Hamilton, jehož slova cituje Autosport.

„Nikdo Africe nic nedává. Je tam obrovské množství práce, kterou je třeba udělat. Myslím, že spousta lidí ze světa, kteří tam nebyli, si neuvědomuje, jak je to krásné místo, jak je obrovské,“ sdílel svůj názor britský závodník, který v Africe strávil část letošní letní přestávky.

„Myslím, že kdyby se tam konala Grand Prix, opravdu by se tím zdůraznilo, jak je to místo skvělé. Také by to pomohlo přitáhnout tam turistický ruch a další věci,“ poukázal dále Hamilton.