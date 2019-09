Hamilton: Ferrari na rovinkách ujíždí až příliš

Lewis Hamilton (5./4.)

Páté a čtvrté místo, to rozhodně nejsou pozice, které by se Hamiltonovi zamlouvaly. Britský pilot doufá, že se týmu podaří vůz zrychlit. Zda to ale bude stačit na Ferrari, si netroufá odhadnout.

„Byl to den plný objevů. Nezačali jsme špatně, ale pak jsme na rozdíl od jiných nezrychlovali. Na Ferrari na rovinkách ztrácíme osm desetin sekundy. Zlepšujeme se, ale ne v tak závratné míře jako oni. Zkoušíme zjistit, jak vůz posunout dál, ale není to snadné. Na začátku bylo vyvážení vozu dobré, pak trochu ustřeloval zadek, no a na konci se vůz zase choval normálně. Je to šílené. Pochopitelně je nutné reagovat na to, jak se vyvíjí asfalt, jelikož změna jeho vlastností může s vyvážením vozu pěkně zamávat. Doufám, že zítra bude pršet. Slyšel jsem zvěsti, že by mohlo!

A jestli dokážeme tento víkend porazit Ferrari a Red Bull? To je otázka za milion dolarů. Odpověď neznám. Samozřejmě v naše chlapce věřím. Myslím si, že jsme ještě z vozu nedostali maximum. Stejná potíž nás provázela v posledních třech závodech. Je pěkné vidět, že se konkurenci daří, ale chceme být součástí boje,“ řekl Hamilton.

Valtteri Bottas (4./3.)

Také zkušený Fin doufá, že v ruském letovisku bude v dalším průběhu víkendu pršet.

„Red Bull a Ferrari byly dnes příliš rychlé. Cítil jsem se ve voze dobře, vyvaroval jsem se chyb, snad jen přilnavost mohla být lepší. Trochu to klouzalo. Jinak mě to ale bavilo. Pokud však chceme zítra získat pole position, musíme pro to udělat víc. V neděli máme snad slušnou šanci. Dost doufám, že zítra bude pršet. To by našim šancím v kvalifikaci velmi pomohlo,“ přiznal Bottas.

