Online: Ferrari potvrzuje příchod Hamiltona. Jezdcem Scuderie bude od roku 2025

V minulosti se mnohokrát spekulovalo, že Lewis Hamilton přestoupí k Ferrari. Také čtvrteční ranní spekulace vypadaly jako další díl tohoto seriálu. Spekulace ale v průběhu dopoledne velmi rychle nabraly na síle a mnoho zahraničních zdrojů už má za jisté, že Lewis Hamilton bude od roku 2025 oblékat overal Ferrari vedle Charlese Leclerca, který nedávno prodloužil smlouvu.

Sledujeme online

20:27: Carlos Sainz: „Po dnešní zprávě se naše cesty se Scuderii Ferrari na konci roku 2024 rozdělí. Máme před sebou ještě dlouhou sezónu a já jako vždy vydám ze sebe to nejlepší pro tým a pro Tifosi po celém světě. Zprávy o mé budoucnosti budou včas oznámeny.“

20:20: Prohlášení Ferrari o přestupu století má 134 znaků (113 bez mezer).

20:18: „Scuderia Ferrari s potěšením oznamuje, že Lewis Hamilton se v roce 2025 stane členem týmu na základě víceleté smlouvy.“

20:17: Ferrari potvrzuje příchod Hamiltona. Sainz potvrzuje konec u Ferrari na konci letošní sezóny.

20:08: Lewis Hamilton: „Prožil jsem s tímto týmem úžasných 11 let a jsem hrdý na to, čeho jsme společně dosáhli. Mercedes je součástí mého života od mých 13 let. Je to místo, kde jsem vyrostl, takže rozhodnutí odejít bylo jedním z nejtěžších rozhodnutí, které jsem kdy musel udělat. Nastal však správný čas, abych tento krok učinil, a jsem nadšený, že přijímám novou výzvu. Budu navždy vděčný za neuvěřitelnou podporu své rodiny Mercedes, zejména Totovi za jeho přátelství a vedení, a chci společně skončit na vrcholu. Jsem stoprocentně odhodlaný podat v této sezóně co nejlepší výkon a udělat ze svého posledního roku u Stříbrných šípů rok, na který se nezapomíná.“

20:05: Toto Wolff: „Náš vztah s Lewisem se stal nejúspěšnějším, jaký kdy sport zažil, a to je něco, na co se můžeme s hrdostí ohlížet. Lewis bude vždy důležitou součástí historie motorsportu Mercedesu. Věděli jsme však, že naše partnerství jednou přirozeně skončí, a ten den nyní nastal. Akceptujeme Lewisovo rozhodnutí hledat novou výzvu a naše možnosti do budoucna jsou vzrušující. Prozatím však máme před sebou ještě jednu sezónu a soustředíme se na to, abychom závodili a zajistili silný ročník 2024.“

20:00: Mercedes: „Lewis aktivoval opci na rozvázání smlouvy, která byla oznámena loni v srpnu, a letošní sezóna tak bude jeho poslední, kdy bude jezdit za Stříbrné šípy.“

19:59: OFICIÁLNĚ: Mercedes potvrdil, že Lewis Hamilton na konci sezóny opustí tým.

19:07: V poslední sprnový den loňského roku Mercedes oznámil, že prodloužil smlouvu s Hamiltonem (a také Russellem). Očekával se, že smlouva je pro roky 2024 a 2025. Nyní není jasné, zda se Hamilton nějak ze smlouvy vyvázal (podle spekulací se o tom Wolff dozvěděl včera), nebo byla smlouva 1+1 (rok a opce), případně obsahovala nějakou klauzuli – například, že Hamilton může odejít z týmu, pokud se mu nepodaří získat v sezóně vítězství apod. Podobné klauzule mají obvykle termín, do kdy se musí jezdec rozhodnout. Včera byl 31. leden...

16:55: Hamilton by nepřestupoval do cizího prostředí. Fred Vasseur byl jeho šéfem u týmu ART Grand Prix v GP2 v roce 2006. Hamilton tehdy vyhrál.

16:50: Ještě včera byly akcie Ferrari (RACE) obchodovány za 346 dolarů. Nyní jsou na hodnotě 380 dolarů. Trižní hodnota Ferrari vzrostla o 6 miliard dolarů!

16:44: „Myslím, že kdyby si Lewis opravdu myslel, že má osmý titul jistý, nebo že je šance 50/50, že se mu to podaří, zůstal by u Mercedesu,“ uvedl Damon Hill pro Sky Sports.

„Dostal se do bodu, kdy pravděpodobně slyšel z Mercedesu už příliš mnoho sezón stejnou písničku a začal si říkat: ‚Potřebuji oživit svých posledních pár sezón v F1‘.“

„Jaký je lepší způsob, jak to udělat, než jezdit za Ferrari? Když se to nepovede, bude si moci říct, že to aspoň zkusil.“

16:30: Pokud bude přestup potvrzen, nabízí se řada otázek:

Proč a proč teď? Situace připomíná rok 2012, kdy Hamilton přestoupil k Mercedesu. Od roku 2014 platila nová pravidla. Nyní nás čekají velké změny v roce 2026. Vidí Hamilton u Ferrari větší potenciál než u Mercedesu? Poslední dva roky nebyl spokojený se svými vozy. Kam půjde Carlos Sainz? Dříve se objevily spekulace, že o něj má zájem Audi (Sauber). Kdo nahradí Hamiltona? Tým má kam sáhnout – má Vestiho, Schumachera, ale v tomto případě nejde o malý tým a náhradu mladíka za mladíka. Mercedes bude mít jistě větší ambice. Dobrou volbou by byl Lando Norris, který ale před pár dny (což zřejmě nebude náhoda) prodloužil smlouvu s McLarenem. Další možností je Alex Albon ale možná bychom nevylučovali ani Fernanda Alonsa.

16:28: Přestože některé palcové titulky tak vypadají, zatím není nic potvrzeno. Očekává se, že by minimálně Mercedes mohl vydat prohlášení dnes večer.

16:20: Podle Sky Sports se po 15. hodině sešlo vedení Mercedesu s členy týmu (to potvrzují také zdroje BBC). Na krátkém setkání byli informováni, že Hamilton na konci roku u týmu končí.