Hamilton fanouškem Arsenalu? Sestra ho k tomu donutila násilím

Roman Abramovič prodává Chelsea a v zástupu zájemců je také konsorcium pod vedením podnikatele Martina Broughtona. Součástí konsorcia je rovněž Lewis Hamilton

„Sir Martin si udělal čas, aby se mnou telefonicky promluvil a vysvětlil mi cíle své a svého týmu, pokud by nabídku vyhráli, což bylo neuvěřitelně vzrušující a velmi se to shodovalo s mými hodnotami,“ řekl Hamilton.

Sedminásobný mistr světa světa není jediným sportovcem, který je součástí konsorcia. Investovat hodlá také tenisová hvězda Serena Williams.

„Mluvili jsme o tom. Řekl jsem jí, že se hodlám zapojit, a ona se ráda připojila.“

Max Verstappen si ve čtvrtek dělal z Hamiltona legraci. Uvedl, že ho zpráva překvapila, protože si myslel, že je fanouškem Arsenalu. Hamilton to vysvětlil.

„Když jsem byl malý, za rohem, kde jsem bydlel, jsem hrál fotbal se všemi dětmi a moc jsem chtěl zapadnout. Vzpomínám si, jak jsem střídal týmy a moje sestra Sam mě několikrát udeřila do ruky, v podstatě mě zmlátila a řekla, že musím fandit Arsenalu.“

„Ale můj strýc Terry je velkým fanouškem Blues a já jsem s ním byl na spoustě zápasech, abych se podíval na hru Arsenalu a Chelsea.“

„Chtěl jsem být co nejlepším hráčem a hrát za tým. Chtěl jsem to zkusit za Stevenage Borough, ale skončil jsem u závodění. O tom, že budu součástí týmu, jsem mohl jen snít – a to je pro mě to nejzajímavější.“