Hamilton dvakrát na poslední chvíli unikl vyřazení, v monacké kvalifikaci skončil šestý

Lewis Hamilton z Mercedesu musel dvakrát v průběhu kvalifikace na Velkou cenu Monaka na poslední chvíli zachraňovat postup do další části. Sedminásobný mistr světa formule 1 nakonec obsadil šesté místo. Po penalizaci Leclerca odstartuje z páté pozice.

Až posledním pokusem se v první i druhé části kvalifikace musel z nepostupových pozic dostat na městské trati pilot Mercedesu. V obou případech se mu to nakonec podařilo.

„Nesnažil jsem se to nechávat na poslední chvíli, zkrátka to tak vyšlo,“ řekl Hamilton.

„Celý víkend ztrácíme v prostředním sektoru. Do kvalifikace jsme proto udělali změnu, která nám ale ztížila první a třetí sektor.

„Měl jsem problém dostat teplotu do pneumatik, takže to bylo vždy v tom posledním kole, kdy jsem dokázal něco zajet. Měl jsem ale srdce až v krku, protože mohla být žlutá nebo červená vlajka, kdo ví? Ale postoupili jsme a já jsem vděčný za to kolo.“

Russell ve čtvrté řadě

Ještě o dvě pozice hůře dopadl v kvalifikaci druhý pilot Mercedesu George Russell, který obsadil osmé místo.

„Dnes jsme nenašli správné vyvážení vozu. V prvním sektoru jsme byli silní, zbytek kola už byl horší. Vypadalo to také, že jsme se trápili více, jak kvalifikace postupovala. V Q3 jsem za to už mohl více já, jelikož jsem to neposkládal dohromady. Jsme přirozeně zklamaní, protože byly momenty, kdy jsme vypadali rychle. Maximum ale nebylo o moc více, než čeho jsme dnes dosáhli,“ řekl Russell.