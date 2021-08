Hamilton doufá, že v závodě se vyplatí nastavení vozu, kterým se s Mercedesem vydal

Hamilton do závodu vyrazí z druhé řady, když nestačil na nejrychlejšího Maxe Verstappena a druhého George Russella z Williamsu.

„Myslím, že pro všechny to byl velmi náročný den. Snažím se zůstat pozitivní, soustředěný a klidný. Gratuluji Maxovi, na konci odvedl skvělou práci,“ řekl Hamilton.

„Moje první kolo bylo opravdu dobré, ve druhém jsem se trochu trápil. Také gratuluji Georgovi, skvělé. Pokud takhle bude i zítra, bude to zrádné. Je to o rovnováze mezi rychlostí na rovinkách a středním přítlakem. Myslím, že jsme se snažili o co nejlepší vyvážení,“ dodal.

„Možná to dnes nebylo nejlepší, myslím ale, že zítra uvidíme, jak dobré to bylo.“

Hamilton se navíc zítra nebude moci příliš spolehnout na pomoc od svého týmového kolegy Valtteriho Bottase, který v kvalifikaci obsadil až osmé místo a z Maďarska si přivezl penalizaci pěti míst na roštu za způsobení hromadné kolize v první zatáčce. Do závodu tak vyrazí až z 13. místa.

„Nevím, co se stalo Valtterimu, ale je to smůla, protože oba red bully nejsou příliš daleko. Kvůli tomu to bude trochu těžší z pohledu strategie, protože Valtteri má i penalizaci. Uděláme ale maximum. Zítra je další den, doufám, že nebude tak pršet, ale přechodné podmínky by byly fajn.“

Bottas doplatil na provoz

Až osmý skončil v kvalifikaci Valtteri Bottas. Kvůli penalizaci navíc klesne až na třinácté místo.

„Bylo to náročné a samozřejmě jsem doufal v lepší výsledek. Kvalifikace byla celkově dobrá a byly tam šance dostat se do top 3, v přípravném kole na poslední pokus jsem se ale dostal do provozu,“ řekl Bottas.

„Musel jsem tedy zpomalit a ztratil jsem teplotu v pneumatikách. Už na začátku posledního kola jsem kvůli nízké teplotě zablokoval pneumatiky. I vzhledem k penalizaci to zítra nebude lehké, ale budeme tvrdě bojovat. Když bude mokro, bude tam spousta příležitostí, a když sucho, máme konkurenceschopný vůz. Bude to velká výzva, ale jak jsme viděli, stát se může všechno.“