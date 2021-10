Hamilton doufá, že po konci kariéry ve F1 uvidí výsledky svého snažení o zlepšení diverzity

Jediný pilot tmavé pleti ve startovním poli F1 se dlouhodobě snaží bojovat za rovnost a rozmanitost v paddocku a bojovat proti rasismu. V rámci projektu Hamilton a Mercedes oznámili společnou iniciativu nazvanou "Ignite", která má za cíl na základě zjištění a doporučení Hamiltonovy komise zvýšit rozmanitost v motorsportu.

Hamilton, který také založil charitativní nadaci Mission 44, která pracuje na posílení mladých a nedostatečně zastoupených skupin ve Velké Británii, doufá, že se jeho úsilí ve F1 a v běžném životě projeví, jakmile se rozhodne ukončit svou kariéru závodního pilota.

„Až opustím tento paddock, tak bych byl opravdu hrdý na to, kdybych zde viděl tu cestu, viděl zde více žen, více lidí různé barvy pleti, viděl zde více odrážet vnější svět a to, jak se to neustále vyvíjí,“ řekl Hamilton pro Sky Sports.

„Na to budu opravdu hrdý. Už to vidím v rámci týmu a také tady (ve F1). Když jsme se po lockdownu začali vracet do továrny, zažil jsem jednu věc. Vešel jsem dovnitř a viděl jsem marketingové oddělení. Byl to větší a rozmanitější tým, než jsem viděl dříve.

„Byl jsem opravdu, opravdu šokován a bylo to emotivní, protože nejčastěji jsem jediná osoba jiné než bílé barvy pleti v místnosti a vždy se divím proč tomu tak je.“