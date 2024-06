Hamilton doufá, že Mercedes bude rychlý i v sobotu

„První trénink pro nás nebyl nejlepší, ale i tak jsme se toho hodně naučili,“ řekl Hamilton. „Druhý byl mnohem lepší a auto bylo skvělé. Trať byla velmi horká, takže to bylo pro pneumatiky náročné, zejména při dlouhých jízdách. Celkově se mi zdálo, že nejsme příliš daleko od čela.“

„V posledních závodech jsme s autem udělali krok vpřed. Všichni tvrdě pracovali, abychom se dostali až sem a dosáhli těchto postupných úspěchů. Máme také jasný směr, kam se chceme posunout. Začínáme pozorovat, jak se to projevuje na našich výkonech na trati. Doufejme, že se nám podaří pokračovat v dnešním tempu i v sobotu a přiblížit se našim konkurentům vpředu.“

Spokojený byl po pátku také George Russell. „Dnes jsme měli na trati dobrý den. Auto na tomto okruhu fungovalo opravdu dobře. Bylo povzbudivé vidět Lewise na špici časových tabulek. Neustále jsme se drželi nahoře.“

„Naše tempo při dlouhých jízdách v prvním tréninku bylo konkurenceschopné. Ve druhém tréninku se zdálo, že naše tempo na jedno kolo bylo o něco vyšší než naše rychlost na dlouhou vzdálenost, ale celkově vypadá auto silně.“

„Cítím se dobře a jsem nadšený, protože to je to, o co se už nějakou dobu snažíme. Nebudeme však předbíhat a budeme dnes večer a zítra pilně pracovat, abychom se co nejlépe připravili na kvalifikaci a nedělní velkou cenu.“