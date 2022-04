Hamilton doufá, že jeho dokument bude mít na lidi pozitivní dopad

Dokument, který zatím nemá stanové datum premiéry, nechá diváky nahlédnout do soukromí sedminásobného mistra světa formule 1 a týmu lidí kolem něj.

V loňském roce vyšel životopisný film Král Richard: Zrození šampiónek popisující příběh tenistek Sereny a Venus Williamsových a jejich otce Richarda. Americký herec Will Smith získal Oscara za nejlepší mužský herecký výkon v tomto snímku.

Na otázku, zda by o něm mohl být natočen podobný životopisný film, Hamilton odvětil, že v současné chvíli se zaměřuje na dokument pro Apple TV+.

„Máme tento dokument, na kterém pracujeme. Myslím, že všechno musíte dělat ve správný čas,“ řekl Hamilton.

„V současné době je středem zájmu dokument. Myslím, že jsou tu příběhy, které je potřeba vyprávět, to je podle mě důležité. Myslím, že se toho dá spoustu naučit.

„Pokud dokážete ovlivnit a mít pozitivní dopad, když váš příběh bude mít pozitivní dopad i jen na jednoho člověka nebo rodinu, může to být úžasné. Velmi mě inspirovalo to, jak to Will (Smith) se svým týmem dokázal. A jsem velmi hrdý na ty dvě ikony, takže ano, možná jednoho dne.“

Apple chystá další film z prostředí motorsportu, kde bude hrát hlavní roli Brad Pitt. Hamilton byl v tomto případě spojován s rolí konzultanta.

Ačkoliv nepotvrdil, že by byl zapojen do těchto konkrétních plánů, Hamilton řekl, že „teď procházím procesem castingů pro další projekt, který mám“.

„Je to celkem zajímavý proces. Je to vzrušující číst si o všech těch různých postavách, lidech, kteří by se mohli hodit do role podle scénáře. Víte, když je napsaný scénář a oni vytváří tu postavu, tak je celkem zajímavý ten proces hledání někoho, kdo má ten charakter a reprezentuje tu postavu,“ dodal Hamilton.