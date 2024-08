Hamilton dostal za blokování Péreze penalizaci

Hamiltonovi kvalifikace na Velkou cenu Nizozemska nevyšla. Nepostoupil do Q3 a obsadil 12. místo. Po kvalifikaci dostal za blokování Sergia Péreze penalizaci 3 míst, takže měl odstartovat z 15. místa. Nakonec to ale bude o jedno místo výše, protože Alex Albon byl diskvalifikován.

K incidentu došlo v první části kvalifikace. Pérez jel druhé letmé kolo na své první sadě pneumatik, když v deváté zatáčce dojel Hamiltona, který mířil do boxů. Mexičan svůj pokus vzdal a byl pořádně naštvaný.

Když Pérez zpomalil, Hamilton naznačil, že je jeho reakce přehnaná. Brit vyjel na vnější stranu zatáčky a věřil, že udělal maximum. O Pérezovi věděl, protože ho na něj inženýr opakovaně upozornil. „Snažil se, aby to vypadalo, že jsem se mu připletl do cesty,“ řekl Hamilton.

Pérez do Q2 postoupil, ale musel nasadit další sadu pneumatik a věří, že by to nebylo nutné, kdyby ho Hamilton nezdržel.

Po rozhovoru s oběma jezdci stewardi usoudili, že Hamilton mohl udělat víc, aby se svému soupeři nepřipletl do cesty.

„Jezdec vozu 44 (Hamilton), který byl v in lapu (na cestě do boxů), byl týmem informován, když vjížděl do osmé zatáčky, že se k němu blíží vůz 11 (Pérez) v rychlém kole.“

„Na výjezdu z osmé zatáčky pak vyjel mimo trať s úmyslem dát přednost vozu 11. Když však vůz 11 přijel, vůz 44 již vjel do deváté zatáčky a na výjezdu z deváté zatáčky jel zpět k závodní stopě, čímž překážel vozu 11.“

Stewardi dospěli k závěru, že „ačkoli došlo k náležitému varování ze strany týmu a ačkoli se jezdec snažil uhnout, mohl více zpomalit, aby nebránil druhému vozu, a proto považují bránění ve smyslu předpisů za zbytečné. Proto je v souladu s předchozími rozhodnutími uplatněn trest poklesu na startovním roštu.“