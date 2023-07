Hamilton doplatil na to, že neriskoval

Lewis Hamilton připouští, že měl šanci získat ve sprintu formule 1 na Velkou cenu Rakouska bodované umístění, byl ale podle svých slov příliš opatrný a dlouho vyčkával na přezutí na suché pneumatiky.

Hamilton startoval sprintový závod na mokré trati až z 18. místa poté, co o svůj nejlepší čas v rozstřelu přišel kvůli překročení limitů trati.

V prvním kole si ale polepšil už o 5 míst, brzy se ale zasekl ve vláčku složeného z vozů Alexe Albona, Estebana Ocona, Charlese Leclerca, Landa Norrise a jeho týmového kolega z Mercedesu George Russella.

„Měli jsme skvělé první kolo. A pak jsme se jen trápili s vyvážením vozu. Jízda v mokrých podmínkách jen zvýrazní vaše problémy s autem, a to vám na sebevědomí nepřidá,“ řekl Hamilton.

Na osychající trati někteří jezdci postupně začali zajíždět do boxů pro pneumatiky do sucha. Jako první tak učinil Russell v 15. kole. Hamilton se rozhodl zůstat na trati o tři kola déle, čehož po sprintu litoval.

„Přezul jsem na slicky příliš pozdě. Nerad riskuji, tak jsem neriskoval a zaplatil jsem za to. Byla to ale zábava. Bylo to jako být v Rye House (motokárová trať, kde Hamilton v dětství závodil, pozn. redakce) během normálního víkendu, jen jsem si to užíval.“

I Russell lituje, že nezajel dříve

Sprintový rozstřel se nepovedl ani Russellovi, který startoval až z 15. místa. I on se ale velmi rychle posouval pořadím vpřed. Na rozdíl od Hamilton se dokázal dostat do bodované osmičky, kde získal jeden bod. Brit si nicméně myslí, že mohl zajet do boxů dříve.

„Za těchto podmínek, kdy jste zaseknutí za dalšími vozy, je opravdu těžké určit, jestli je to voda z vozů před vámi, nebo je trať opravdu mokrá,“ řekl Russell.

„Byl jsem ale přesvědčen, že je trať vhodná na slicky. Dvě kola před tím jsem řekl 'Kdyby tohle byla kvalifikace, zajel bych teď do boxů pro slicky'. Pak je na týmu, aby určil, jestli to za to riziko stojí.

„I na přechodných jsme měli dobrou rychlost. Mohli jsem tedy získat ještě jednu nebo dvě pozice. Kdyby bylo ještě jedno nebo dvě kola, mohli jsme být o tři pozice výše.“