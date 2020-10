Hamilton do Red Bullu? Eddie asi pil, směje se Horner

Dokud není smlouva podepsaná, nic není jisté. V případě Lewise Hamiltona se však nic jiného než setrvání u Mercedesu i pro příští sezonu neočekává.

I přesto to se však kolem šestinásobného mistr světa v minulých měsících množily spekulace o jeho možném přestupu k Ferrari, kam by Hamilton mohl zamířit za další motivací. Eddie Jordan by ale britského pilota poslal jiným směrem. Do stáje Red Bull.

„Osobně věřím, že by Lewis měl jít do Red Bullu. Ne do Ferrari,“ nechal se slyšet bývalý šéf závodního týmu.

„Bylo by to perfektní. Max je v současnosti nejlepším mladým jezdcem formule 1. O tom není pochyb. Jeho styl, jeho rychlost, jeho intelekt. To, jakým způsobem kontroluje auto na trati. A také jeho arogance. Tu vítězové velkých cen i šampionátů potřebují. To je zjevné. A on ji má,“ popisoval Jordan svůj pohled na Verstappena.

„Nevím, jestli to vše zdědil po Josovi. každopádně ale má neuvěřitelný talent. A já věřím, že týmového kolegu kalibru Lewise Hamiltona by byl schopen porazit.“

Na Jordanova slova, který Hamiltona nepřímo povzbuzoval ke změně týmu, zareagoval i šéf Red Bullu Christian Horner.

„Říkám si, jestli před tím Eddie nepil,“ prohlásil posměšně šestačtyřicetiletý Angličan, který šéfuje rakouskému týmu.

„Jasně, z fanouškovského pohledu má samozřejmě pravdu, ale o Lewisovi jsem dlouho nic neslyšel, takže předpokládám, že zůstane tam, kde je,“ drží se většinového názoru Horner.

„Myslím si, že každý chce vidět souboje Verstappena s Hamiltonem a já doufám, že pro Maxe uděláme vše potřebné, aby toho mohl být schopen. Možná už ve zbývajících závodech roku, ale především v roce příštím a v dalších následujících letech.“