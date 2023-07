Hamilton: Dnešek ukázal realitu, nejsme dost rychlí

Lewis Hamilton po téměř dvou letech startoval z pole position. Na prvním místě vydržel ve Velké ceně Maďarska formule 1 ale jen do první zatáčky, než se do čela dostal Max Verstappen a s přehledem vyhrál už sedmý závod v řadě.

Hamilton se dokonce propadl až na čtvrté místo za oba mclareny. A ačkoliv se nakonec vrátil před Oscara Piastriho, Sergia Péreze z Red Bullu za sebou udržet nedokázal a dojel čtvrtý.

„Je jasné, že nejsme nejrychlejší. Nemáme nejrychlejší auto. Jsem na sebe opravdu hrdý za včerejšek, že jsem získal pole position, porazil jsem mistra světa a další dva vozy, které jsou rychlejší než my,“ řekl Hamilton.

„Dnešek byla realita. A ta je, že nejsme dost rychlí.

„Myslím, že s trochu lepším startem bychom mohli skončit třetí, čtvrté místo je stále dobré. Max měl lepší start než já. Mně se trochu protočila kola. Byli jsme příliš pomalí v prvních dvou stintech. Vyvážení nebylo dobré, auto bylo zkrátka pomalé.“

Russell šestý

Na šestém místě dokončil závod druhý pilot Mercedesu George Russell. Po startu z 18. místa je s umístěním spokojen.

„Šesté místo předčilo naše očekávání. Byl to rozhodně dobrý návrat. V normálním závodě bychom byli jedenácti a sedmí, kdybychom všeho využili. Jsem rád za to, jak to šlo,“ řekl Russell.

„Auto bylo opravdu rychlé a tohle je jeden z mých nejoblíbenějších okruhů. Jsem samozřejmě zklamaný, že jsme včera neuspěli. Mohli jsme být vpředu a kdybychom tam měli dva vozy, bylo by to úplně jiné.“