Hamilton: Diverzita ve formuli 1 stále není dostatečná

Letos uplynuly čtyři roky od chvíle, kdy týmová fotka Mercedesu přiměla Lewise Hamiltona k založení vlastní komise na podporu většího začlenění osob tmavé pleti do motorsportu ve Spojeném království.

Později pak Hamilton ještě založil iniciativu Mission 44, jejíž cílem je vzdělávat, zaměstnávat a posilovat postavení mladých lidí z nedostatečně zastoupených skupin. Projekt Mission 44 navíc britský pilot podpořil částkou ve výši 20 milionů liber.

Podle Hamiltona se však v posledních letech ve formuli 1 míra diverzity příliš neposunula.

„Je to pro mě důležitější, než výsledky na trati,“ nechal se slyšet Hamilton, kterého cituje Autosport.

„Upřímně řečeno, jde o dlouhý proces, který začal v roce 2019. Nebudu však lhát. Když se podívám na letošní týmovou fotku, tak si říkám že před sebou stále máme hodně práce...

„Na fotce jsou jen tři lidé, kteří nemají bílou pleť. Je tam sice mnohem více žen, ale stejně se musí udělat změna,“ burcuje Hamilton.

„Když to porovnám s rokem 2019, jsem si naprosto jistý, že se to nepohnulo ani zdaleka tak, jak by mělo. Máme tedy před sebou výzvu, aby se to změnilo,“ dodal sedminásobný mistr světa.