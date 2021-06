Hamilton dělá chyby, Bottas na tom není dobře, hodnotí Villeneuve

„Zaslouží si to,“ řekl Villeneuve pro RaceFans o tom, že Verstappen vede šampionát. „Protože když se na to podíváte, tak jediné chyby, které Max letos udělal, bylo vyjetí mimo trať v Bahrajnu, kde skončil na druhém místo na prvním místě, a pak byl široký v Portugalsku, kde ztratil jeden bod za to, že nezajel nejrychlejší kolo. To je vše.“

„Hamilton letos udělal dvě výrazné chyby. První v Imole, kde vyjel mimo trať a poškodil svůj vůz. Měl ale štěstí, neměl být na bodech, měl být vzadu. Ale dostal se z toho, dojel druhý, protože v pravý čas přišla červená vlajka. Ale udělal obrovskou chybu.“

„Minulý víkend to byla velká chyba. A v Monaku na tom nebyl dobře, byl daleko za svým týmovým kolegou.“

„Bottas na tom není vůbec dobře. V Imole jezdil vzadu, tady jezdil vzadu. I když měl Pérez těžký začátek sezony, obecně je na tom lépe než Bottas. Takže je to normální a je to dobře, že je Red Bull ve vedení šampionátu.“