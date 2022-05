Hamilton dal najevo, že šperky bude nosit dál

FIA od Velké ceny Miami vyžaduje, aby týmy vyplnily formulář, ve kterém garantují, že jezdci mají vhodné spodní prádlo a nemají ve voze šperky – hodinky, piercing, náušnice apod.

Hamilton si sundal, co mohl, ale ponechal si kroužek v nose, který sám sundat nemůže. V pátek se objevila informace, že má Hamilton kvůli tomu výjimku na dva závody – tedy pro Miami a Španělsko.

„Dostal jsem výjimku,“ vysvětlil Hamilton po kvalifikaci.“ Brit dal jasně najevo, že se nejedná o dočasnou dohodu, a dodal: „Dostanu výjimku do konce roku. Snubní prsteny jsou povoleny.“

Hamilton také upozornil, že šperky začal nosit již před mnoha lety a FIA mu v tom dříve nebránila.

„Celá ta věc s bezpečností... když mi řekli o špercích, říkali ‚no, bezpečnost především‘. Já jsem řekl ‚no a co posledních šestnáct let?‘“

„Měl jsem šperky přes 16 let, takže tehdy se bezpečnost neřešila?“ dodal se smíchem.

Hamilton už v pátek přišel na tiskovou konferenci se třemi hodinkami na rukou. Na otázku, zda bude debata pokračovat i v Monaku, odpověděl: „Jistě. Příště budu nosit čtyři hodinky.“ Na otázku Motorsport.com, zda bude kroužek v nose v Monaku sundaný, odpověděl, že„ne“.

Šéf Mercedesu Toto Wolff v sobotu naznačil, že zákaz nošení šperků byl předmětem přímé diskuse mezi Hamiltonem a prezidentem FIA.

„Myslím, že to, co bylo potřeba, byl dialog mezi Lewisem a Muhammedem,“ řekl. „Je jasné, že předpisy jsou tu od toho, aby chránily jezdce, na druhou stranu je třeba zachovat možnost rozmanitosti a výrazových prostředků a vyjadřování. A víme, že je to pro Lewise důležité, takže včera, aniž bychom zacházeli do detailů, kde piercing zůstal a kde ne... jsem si jistý, že dojdou k dobrému řešení.“