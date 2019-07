Hamilton chtěl ze závodu odstoupit. Tým to zamítl

Hamilton si před závodem stěžoval na bolest krku. V závodě boural a musel do boxů. K nim to měl sice z 16. zatáčky blízko, ale jeho zastávka trvala 50 sekund. Za špatný nájezd do boxů navíc dostal pětisekundový trest. Po výměně předního křídla navíc nebyl spokojený se svým autem. Kvůli tomu všemu chtěl Hamilton závod vzdát.

Tým. Ok, Lewisi. Box, box, box pro měkké pneumatiky. Řekni, pokud chceš nějak přenastavit klapky.

Hamilton: Odstoupit...

Tým: Negativní, Lewisi. Vždy existuje šance.

Tým měl nakonec pravdu. Hamilton sice dojel 11., ale po penalizacích jezdců Alfy Romeo povyskočil na 9. místo a získal 2 body.

Experience what @LewisHamilton witnessed during his chaotic 50.3 second pit stop in Germany😨👇 pic.twitter.com/qT4eR3vUX9 — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) July 30, 2019

Foto: Getty Images / Mark Thompson