Hamilton chtěl odstoupit, protože už nevěřil v body. Nakonec jich získal deset

V prvním kole se Hamilton ve čtvrté zatáčce střetl s haasem Kevina Magnussena, po kterém dostal defekt pneumatiky a musel zajet do boxů.

A i bez toho, aby mu pomohl safety car, se Hamilton dokázal vyšplhat až na čtvrté místo. Toho se v závěru musel vzdát a kvůli šetření paliva jej přepustit Carlosi Sainzovi.

„Samozřejmě jsem doufal v klidnější závod bez těch problémů na začátku. V jednu chvíli jsem byl 30 sekund za předposledním,“ řekl Hamilton pro RaceFans.

„Když jsem si vzpomněl na Džiddu, kde jsem startoval patnáctý a měl jsem problém dostat se do nejlepší desítky, myslel jsem si, že nebude možné se dostat zpět na bodované pozice.“

Hamilton proto dokonce navrhl Mercedesu, aby odstoupil ze závodu a pošetřil tak pohonnou jednotku ve svém mercedesu.

„Ztrácel jsem asi 30 sekund a říkal jsem si, že použiji celý motor, abych tu kroužil na posledním místě nebo mimo nejlepší patnáctku, a nakonec budeme muset vzít penalizaci. Nevím, jestli je problémem spolehlivost, na konci jsme něco viděli. Říkal jsem si, že jsme mohli ušetřit motor. Jsem rád, že jsme to neudělali a ukazuje to, že nikdy nemáte přestávat a vzdávat se.

„Tým řekl ne, můžeš dojet na osmém místě. Na začátku jsem to nechápal a myslel jsem si, že jsou přehnaně optimističtí. Ale řekl jsem si, že do toho dám všechno a uvidíme, jak to dopadne. Nakonec to bylo lepší než osmé místo. Na konci jsme měli trochu smůlu s motorem, jsem ale rád, že jsme dojeli.“

Russell letos podruhé na stupních vítězů

Letos podruhé na stupních vítězů dojel v závodě druhý pilot Mercedesu George Russell, který zopakoval třetí místo z australského Melbourne.

„Zlepšujeme se, otočili jsme list a mám pocit, že tohle je pro nás zřejmě začátek sezóny. Myslím, že jsme asi tak o polovinu stáhli ztrátu na přední týmy,“ řekl Russell.

„Zatím je to sezóna, ve které řešíme problémy, než abychom hledali výkonnost. Myslím, že jsme konečně vyřešili naše problémy a nyní se můžeme soustředit na přinesení většího výkonu. Jsme o šest závodu pozadu, ale není důvod, proč bychom to nemohli získat zpět.“