Hamilton chce zastavit dominanci Red Bullu. Navrhuje pravidlo, které stanoví začátek vývoje nového vozu

Podle Lewise Hamiltona by měla FIA stanovit datum, od kterého budou moci týmy začít vyvíjet nový vůz.

Odhadovat současnou pozici Mercedesu je těžké, ale vypadá to, že bojuje s Astonem Martin a možná také s Ferrari o druhé místo na trati a to zejména v závodní rychlosti. Stále ale ztrácí na Red Bull.

Podle Hamiltona se „vůz ubírá správným směrem. Je myslím pravděpodobné, že do konce roku kousek po kousku doženeme Red Bull. Ale dojde k tomu jen proto, že oni se už teď pravděpodobně soustředí na auto pro příští rok, protože jsou tak daleko vepředu.“

„Už nemusí dělat žádné změny na svém autě, protože jsou tak daleko vepředu. Pohybují se 100 bodů před námi.“

„Myslím, že FIA by asi měla stanovit čas, kdy bude všem dovoleno začít vyvíjet auto pro příští rok. Říct třeba, že každý může začít 1. srpna. Pak nikdo nebude moci získat výhodu pro příští rok, protože teď je to na nic.“

„Řekněme, že například začínáte sezónu a víte, že máte špatné auto. Řeknete si, že se nebudete zdržovat s vývojem tohoto vozu a vložíte všechny peníze do vozu pro příští rok a máte výhodu.“

V rozhovoru pro Autosport Hamilton uvedl jako příklad předchůdce Mercedesu – tým Brawn GP.

„Když se podíváte na Brawn, tak ti se prostě od začátku plně soustředili na vůz pro příští rok, a pak se objevili příští rok a všechny smetli. A to by podle mě nemělo být možné.“

Mercedes byl kdysi v podobné pozici jako Red Bull. Hamilton však tvrdí, že jeho tým nikdy nezačal s vývojem svého budoucího vozu tak brzy jako jeho soupeři.

„Nikdy jsme nezačali tak brzy jako oni,“ řekl Hamilton. „Proto říkám, že se to musí změnit, protože právě proto máte tak dlouhou dominanci.“

„Měl jsem opravdu štěstí, že jsem měl jedno z těchto období, Max to má teď, ale s tím, jak to jde, se to bude opakovat znovu a znovu a nemyslím si, že to ve sportu potřebujeme.“

„Kdyby měl každý omezený čas, tak by nikdo neměl náskok a šlo by při vývoji auta o skutečný závod v krátkém časovém období.“

Hamilton připouští, že se může mýlit, ale podle něj se musí něco změnit, abychom neměli dlouhé úseky, kdy „je jeden tým příliš vepředu, protože chceme vidět lepší závodění.“

Verstappen: život je také nespravedlivý

Na slova Hamiltona byl na tiskové konferenci FIA dotazován Max Verstappen. Jeho reakce asi nikoho nepřekvapí.

„Život je také nespravedlivý. Není to jen ve formuli 1,“ řekl Verstappen. „Spousta věcí v životě je nespravedlivých, takže se s tím prostě musíme vypořádat.“

„Když vyhrával své šampionáty, tak jsme o tom nemluvili, že? Nemyslím si, že bychom o tom měli mluvit teď.“

„Formule 1 takhle funguje. Když máte konkurenceschopné auto, je to skvělé, ale v jednu chvíli se samozřejmě musíte také dívat dopředu na příští rok.“

Omezení už jsou

Návrh, o kterém Hamilton mluví, už ve F1 s trochou nadsázky platil. Kvůli covidu bylo odloženo zavedení revolučních změn o jeden rok a došlo ke zmrazení vývoje vozu pro rok 2022 do konce roku 2020.

Kromě toho může tým, který je zhruba v polovině roku na prvním místě v Poháru konstruktérů, vyvíjet v CFD simulacích a v aerodynamickém tunelu nejméně ze všech týmů. Red Bull navíc dostal trest za překročení rozpočtového stropu. Podle Hamiltona to má však malý vliv.

Historie také ukazuje, že „soustředit se na příští rok“ dříve nemusí nutně znamenat úspěch. Konec konců Ferrari podobnou strategii v minulosti zkoušelo několikrát bez valného úspěchu.