Hamilton chce z formule 1 odejít jako mistr světa

Lewis Hamilton by jednou rád z formule 1 odešel jako mistr světa.

„Myslím, že skončit jako mistr světa je sen každého sportovce, a já ho mám také," řekl Lewis Hamilton pro Sport Bild.

Hamilton vloni podepsal dvouletou smlouvu, která skončí na konci příštího roku. Zatím to však nevypadá, že by Brita čekala poslední sezóna v královně motorsportu. Hamilton chce v závodění pokračovat.

„Je to jedno z témat, o kterých budeme během zimy mluvit. Zatím to nemáme v plánu, protože jsme byli v posledních měsících zaneprázdněni. Nebude to na dlouho, ale určitě zůstanu.“

V historii F1 se nestalo příliš často, že by jezdec odcházel s titulem v kapse. Poslední, komu se to povedlo, byl Nico Rosberg v roce 2016. Svůj záměr skončit ve formuli 1 oznámil na tiskové konferenci FIA pár hodin předtím, než převzal trofej pro mistra světa.

Před Rosbergem se odchod na absolutním vrcholu povedl Alainu Prostovi v roce 1993. Francouzská legenda se tehdy vrátila do F1 po roční přestávce. Prost získal další titul a poté odešel.

Spolupráce s Schumacherem

Lewis Hamilton je u Mercedesu od roku 2013, i když sám uvádí výrazně dřívější datum – předtím působil u McLarenu, což byl v podstatě také Mercedes. Ten současný stojí na základech, které po svém návratu do F1 položil Michael Schumacher. Hamilton bude nyní spolupracovat s jeho synem.

„Mick je velký talent. Pro Mercedes je přínosem. Je to německý jezdec a jeho otec byl dříve s Mercedesem úzce propojen.“

Hamilton si však není jistý, jak moc bude v příštím roce spoléhat na Schumacherův přímý přínos.

„S třetím jezdcem už vlastně tak úzce nespolupracujete. Je to hodně práce na simulátoru a ne jako dřív, i když budeme stále týmovými kolegy.“