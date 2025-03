Hamilton chce po prvním závodě za Ferrari pracovat na sebedůvěře a komunikaci s inženýrem

Hamilton má za sebou náročný první víkend po přestupu z Mercedesu do Ferrari. Do závodu startoval z osmé pozice a cílem projel na konci první desítky. Dvě pozice za svým týmovým kolegou Charlesem Leclercem.

„Pro mě to bylo jen o sebedůvěře. Od chvíle, kdy jsem v pátek usedl do vozu, jsem neměl důvěru. Zejména ve vysokých rychlostech byla moje důvěra nízká,“ řekl Hamilton.

„V sobotu se sebedůvěra vracela. Budoval jsem ji, budoval a budoval. A pak jsme se dostali do závodu a začali jsme znovu od nuly. Po většinu závodu jsem neměl žádnou důvěru, stejně tak v nastavení, a auto bylo velmi zrádné.“

Přesto se Hamilton na chvíli dostal také do čela závodu. Když asi 15 kol před koncem začalo pršet, většina jezdců zamířila k mechanikům pro přechodné pneumatiky, Ferrari ale vyčkávalo. To se nakonec ukázalo jako chyba.

„V posledním sektoru všichni jezdci vyjížděli mimo trať, já to ale dokázal udržet na trati. Jen jsem předjížděl jezdce a jakmile jsem se dostal na startovní rovinku, bylo sucho a já si říkal 'Mohu to udržet. Už zbývá jen pár kol do konce'. Pak ale začalo pršet.

„Na konci mi řekli, že je to jen krátká přeháňka, tak jsem si říkal, že zůstanu na trati, když zbytek trati byl suchý. Neřekli mi, že se blíží další déšť, který najednou přišel. Myslím, že na konci to bylo jen o nedostatku informací.“

Hamilton si s příchodem do Ferrari musí zvykat také na nového závodního inženýra Riccarda Adamiho. V průběhu závodu jej Adami zásoboval informacemi, zatímco Hamilton se chtěl více soustředit na jízdu. Podle sedminásobného mistra světa to bude chtít nějaký čas, než si se závodním inženýrem ujasní komunikaci.

„Myslím, že Riccardo odvedl opravdu dobrou práci. Kousek po kousku toho druhého poznáváme. Po dnešním závodě si sedneme, projdeme všechny komentáře a věci, které jsem řekl já a které on. Obecně nejsem tím, kdo by chtěl v závodě spoustu informací, pokud je nepotřebuji a neptám se na ně. Dnes udělal maximum a posuneme se dál.“

Leclerc osmý

Jako osmý cílem projel druhý pilot Ferrari Charles Leclerc.

„Byl to těžký závod a jsou tu věci, které si musíme zhodnotit a zapracovat na nich. Nebyli jsme nejrychlejší, v takových podmínkách ale byla šance získat velké body, což se nám dnes nepodařilo,“ řekl Leclerc.

„Ztratil jsem pár pozic poté, co jsem se roztočil v 11. zatáčce. Se safety carem, který později přišel, to nebylo tak špatné, na přechodné jsme ale přezuli o kolo později a znovu jsme přišli o pozice. Jsou dvě věci, na které se musíme podívat. První je jednoduchá - byla to moje chyba. Druhou vyřešíme jako tým, podíváme se na naše rozhodnutí a ujistíme se, že pokud situace znovu nastane, uděláme správné rozhodnutí.“