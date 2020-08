Hamilton chce lepší pneumatiky, aby na ně mohl více tlačit

„Potřebujeme na Pirelli v budoucnu vyvinout velký tlak,“ řekl Lewis Hamilton.

„Na konci loňského roku bohužel neodvedli velmi dobrou práci při vývoji pneumatik pro rok 2020. Museli jsem tak přenést pneumatiky z roku 2019 do letošní sezóny.“

Pirelli vyvíjí své pneumatiky na základě požadavků FIA. „V minulosti, když dělali dopis s požadavky, nebyli jezdci součástí této diskuse,“ říká Hamilton.

„A proto jsem jel vloni na schůzku v Paříži jako součást reprezentace jezdců. Chceme jim pomoci, aby požadavky stanovili správně. Dlouho se tak nestalo.“

V Silverstonu a Španělsku se měly testovat pneumatiky pro rok 2021, ale test byl odložen na neurčito. Pneumatiky se ale ani tak příliš nezmění. FIA naopak upraví pravidla, aby se nezvětšoval přítlak současných vozů a pneumatiky z roku 2019 to v příštím roce vydržely. Větší změna přijde až v roce 2022 s 18palcovými pneumatikami.



Testy 18palcových pneumatik v roce 2019

„Příští rok to asi nebude možné, ale od roku 2022 budeme potřebovat lepší pneumatiky,“ pokračuje Hamilton. „Potřebujeme pneumatiky, které nám poskytnou větší přilnavost, lepší bezpečnost a umožní nám jezdit těsněji za jinými auty a nabídnou tak pro fanoušky lepší závodění.“

„Momentálně se musíme o pneumatiky hodně starat. Nemyslím si, že to fanoušci chtějí. A ani závodní jezdec nechce, aby se musel za jiným autem starat o pneumatiky, být několik sekund za jiným autem, protože pneumatiky nejsou dostatečně dobré. Proto chceme Pirelli pomoci vyrobit lepší pneumatiku, pokud to dokáže. A to je samozřejmě otázka.“