Hamilton chce "dožít" v Mercedesu. Osmý titul je pro mě jen další vítězství v mistrovství světa, říká

Lewis Hamilton nepomýšlí na konec závodní kariéry. Brit stále touží dosáhnout to, co se ještě žádnému jezdci formule 1 nepovedlo: získat osmý titul mistra světa.

Hamilton měl rekordní osmý titul na dosah v loňské sezóně, kdy infarktový závěr posledního závodu v Abú Dhabí přinesl první úspěch Maxi Verstappenovi.

Hamilton se po prohře během zimní přestávky stáhl do ústraní a rojily se spekulace, zda se ještě do F1 vrátí. V předsezónních testech ale usedl za volant mercedesu W13.

S vozem postaveným na nových technických pravidlech si ale Mercedes na začátku sezóny nerozuměl a potýkal se s velkým poskakováním. I po šestnácti závodech sezóny tým z Brackley čeká na první letošní výhru.

Už teď je jisté, že Hamilton letos titul mistra světa nezíská. V průběžném pořadí mu se ztrátou 167 bodů na vedoucího Verstappena patří šesté místo.

„Celé roky budeme chodit kolem příběhů o mém odchodu do důchodu a konci. Cítím se nyní zdravý jako nikdy, protože se na to hodně soustředím. Cítím se fit,“ řekl Hamilton.

„Miluji to, co dělám. A nemám v plánu v dohledné době skončit. Mým cílem bylo vždy být s Mercedesem, podepsal jsem s nimi v roce 1997. Líbí se mi, že máme dlouhodobé partnerství. Mám pocit, že se pouštíme do spousty opravdu pozitivních věcí, nejen ve sportu, ale i mimo něj.

„A myslím, že je před námi spousta práce, musíme toho společně hodně dokázat. Takže toho chci být součástí.

„Myslím, že s Mercedesem budu až do dne, kdy zemřu. A cítím, že mohu závodit ještě trochu déle. Takže k tomu budu pravděpodobně směřovat.“

Osmý titul je lákavý

Hamilton má s Mercedesem smlouvu do konce roku 2023. A ačkoliv 37letý Hamilton vždy prohlašoval, že na rekordech mu nezáleží, přiznává, že by bylo výjimečné dokázat něco, co se ještě nikomu nepodařilo.

„Samozřejmě, je to výzva. Pro mě je to jen vítězství v dalším mistrovství světa. Je jako každý jiný. Přistupuji k tomu jako ke svému prvnímu a ten pocit ze zisku titulu v mistrovství světa je tak jedinečný a svým způsobem zvláštní.

„Ale samozřejmě, myšlenka, že žádný pilot v historii se nedostal přes sedm titulů, samozřejmě to chcete zkusit dosáhnout. Ale jak stárnete, uvědomujete si, že nejdůležitější součástí je ta cesta, kterou absolvujete se všemi lidmi, které s sebou přivedete a všemi, které se snažíte pozvednout.

„Z osobního hlediska ale ano, vyhrát další titul mistra světa zůstává i nadále cílem. Budu tak hrdý, že toho mohu dosáhnout s tímto týmem.“