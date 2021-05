Hamilton chce do léta podepsat novou smlouvu

Hamilton podepsal jen roční smlouvu na rok 2021 a to navíc až v únoru. Po testech 18palcových pneumatik v Imole však jasně naznačil, že chce ve F1 zůstat. Ve Španělsku pak potvrdil, že novou smlouvu hodlá podepsat do konce července.

„Nechceme být v pozici, v jaké jsme byli v lednu, v únoru,“ řekl Hamilton po závodě.

„Zničilo mi to celou zimu a jsem si jistý, že to nepomohlo ani Totovi, aby měl volno a odpočinul si. Měl jsem pocit, že jsme si moc neodpočinuli.“

Hamilton uvedl, že ačkoliv by rád vyřešil smluvní záležitosti v příštích několika měsících, nesmí ho to rozptylovat od jeho boje o titul s Maxem Verstappenem.

„Samozřejmě nemusíme nic uspěchat, ale myslím, že musíme být rozumní a začít jednat. Jsou to velmi složitá jednání, nikdy to není jednoduchá procedura. Doufám, že s tím budeme moci brzy začít, pokud to nebude narušovat samotnou práci.“

„Ještě nás čeká 19 závodů, ale bylo by skvělé, kdybychom měli něco hotové ještě před přestávkou, abychom měli během přestávky jasný obrázek o budoucnosti.“