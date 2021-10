Hamilton chce být v kvalifikaci nejrychlejší

Lewis Hamilton (1./1.)

Vedoucí muž šampionátu bude na startu GP Turecka stát odsunutý o deset pozic oproti výsledku kvalifikace. Důvodem je výměna motoru. Britský závodník hodlá minimalizovat ztráty a v sobotu ovládnout výsledkové tabulky.

„Musím být na pole position, aby bylo manko co nejmenší. Dále musím plně porozumět autu, aby se mi co nejlépe dařilo v závodě. Snažím se jednoduše najít nějaký správný balanc. Můj přístup se nijak neliší od ostatních víkendů.

Ferrari bude těžké předjet, stejné to bude s Renaultem a McLarenem. Zdá se, že se v průběhu sezony neustále zlepšují. Nevím, kde to berou, jestli si přivážejí vylepšení na autě. Upřímně netuším, moc mě to nezajímá. Ale je dobré vidět, že se zlepšují a doufám, že silní budou i v příštím roce.

Loni tu byl nový povrch a olej z čerstvého asfaltu, který nám ztěžoval jízdu, už stihli vyčistit. Netušil jsem, co mám od této trati čekat. Ale pane jo, povrch má mnohem lepší přilnavost než kdy dřív. Jízdu si tu letos užívám o mnoho víc,“ přiznal Hamilton.

Valtteri Bottas (4./3.)

Také finský závodník si pochvaloval, jak se vlastnosti povrchu Istanbul Parku od loňska zlepšily. V současnosti je turecký okruh jedním z nejpřilnavějších v kalendáři.

„Trať je mnohem rychlejší, proti minulému roku byly první tréninky snad dokonce o deset sekund rychlejší. Teď má okruh skutečně parádní přilnavost, jednu z nejlepších v kalendáři. Samozřejmě vás potom jízda na tomto okruhu více baví.

Díky tomu jsme mohli k nastavení auta přistupovat jinak V průběhu pátku jsme vůz různě štelovali, užíval jsem si to. Ve druhém tréninku jsem se cítil dost dobře, žádné problémy s autem. Mohli bychom mít před sebou úspěšný víkend,“ věří Bottas.