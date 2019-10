Hamilton chce být „uhlíkově neutrální“, do formule E se ale nechystá

Pětinásobný mistr světa formule 1 Lewis Hamilton v posledních měsících volí radikální přístup k životu. Kromě svého soukromého letadla prodal i některé své automobily, místo kterých nakupuje elektromobily.

Na své sociální sítě, především na svůj profil na instagramu, v posledních dnech nahrál celou řadu příspěvků (a některé poté opět smazal), ve kterých miliony svých fanoušků vyzýval k větší péči o životní prostředí.

O svých environmentálních aktivitách a názorech mluvil také před novináři na tiskové konferenci FIA před startem závodního víkendu v Mexico City, kde si Brit může zajistil svůj šestý světový titul.

„Díval jsem se na jeden dokument a bylo mi smutno z věcí, jejichž závažnost si neuvědomujeme,“ rozpovídal se čtyřiatřicetiletý pilot Mercedesu.

„Inspiroval mě k tomu, abych se snažil dělat více a oslovil ty, kteří možná nevědí, že se takové věci dějí.“

Lewis Hamilton na sociálních sítích v minulosti často publikoval fotografie, které zobrazovaly, jak si užívá života na plné obrátky s rychlými vozy, jak cestuje na dovolené do exotických destinací a tak podobně. Nyní se však podle všeho rozhodl svůj přístup k životu razantně přehodnotit.

Za účelem ochrany planety chce Hamilton vyvíjet tlak i na své nejbližší okolí a spolupracovníky.

„Snažím se, abych byl už v příštím roce uhlíkově neutrální. Nedovolím nikomu v mé kanceláři a ani v mé domácnosti kupovat plastové výrobky. Chci, aby vše bylo recyklovatelné, a to od obalu deodorantu až po zubní kartáček. Snažím se ve svém osobním životě změnit vše, co mohu.“

„Již před rokem jsem prodal své letadlo a nyní létám mnohem méně. Během roku toho už tolik nenalétám a nejvíce ze všeho létám s komerčními linkami. To je velká změna v mých návycích. Už tolik nelétám na dovolenou. Místo toho radši zůstávám ve Velké Británii a s rodinou vyrazím do Bedfordshire.“

„Drastickou změnou prošel i můj jídelníček,“ dodal Hamilton, který přešel k veganství již během roku 2017.

Kromě omezení využívání letecké dopravy dělá Hamilton změny i ve svém vozovém parku.

„Koupil jsem si elektrický Smart a prodal jsem několik mých vozů.“

„Některá auta ale prodávat nechci, protože je mám ve velké oblibě a tvrdě jsem pracoval, abych si je mohl pořídit. Na druhou stranu, abych byl upřímný, tak s nimi příliš nejezdím. Mám také několik aut různě po světě. Měl jsem tři Mercedesy ve Státech, ty jsem prodal a místo nich jsem si pořídil elektrické Mercedesy EQC.“

„V Londýně mám Maybach, to ale také budu měnit. Maybach miluji, ale v tuto chvíli úplně nekoresponduje s tím, za co bojuji. Myslím, že by ke konci roku měli dávat do prodeje hybrid, takže bych se asi rozhodl pro ten, nebo opět pro EQC. Takže jak vidíte, konstantně dělám změny.“

V posledních týdnech se v médiích mnohokrát hovořilo o možném přesunu Lewise Hamiltona z formule 1 do elektrické formule E. Na příklad podle slov dvojnásobného šampiona formule E Jeana-Érica Vergneho by takováto změna byla pro Hamiltona „logická“.

Sám Brit však vyloučil, že by v nejbližší době plánoval formuli 1 opustit právě ve prospěch formule E.

„Nemám zájem o formuli E. V tuto chvíli vůbec nefiguruje v mých plánech.“

