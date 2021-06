Hamilton čeká, že jeho ztráta na Red Bull ještě naroste

Lewis Hamilton (3./4.)

Britský závodník pro své fanoušky po volných trénincích neměl úplně uklidňující slova. Zdá se, že alespoň prozatím má v Rakousku navrch Red Bull.

„Necítil jsem se vysloveně zle. Vypadá to, že je to v rámci celého pole dost těsné. Red Bull bude ale rozhodně těžké porazit. Mají navrch. Nevíme, jak moc ujedou, až motoru dovolí jet na maximum.

Dneska to šlo prakticky bez problémů. Jsem teď s vozem spokojenější. Celý týden jsem pracoval na tom, abych zjistil, jak auto vylepšit. Věřím a doufám, že se ta práce začne brzy vyplácet.

V rychlosti na jedno kolo jsme trochu ztráceli. Máme pár slabin, na rovince nejsme extra rychlí. Musíme pracovat na tom, abychom to kompenzovali,“ řekl Hamilton.

Valtteri Bottas (4./12.)

Finský jezdec se ve druhém tréninku předvedl kuriózními hodinami přímo v boxech. Nebál se však, že by ho za to čekala penalizace, byť musel po trénincích ke komisařům. Jak se ale později ukázalo, obavy by byly bývaly na místě. Bottas dostal penalizaci tří míst na startu.

„Roztočil jsem se. Zkoušeli jsme něco jiného, co by mi pomohlo k rychlejšímu vyjíždění z boxů, trochu jsme pozměnili způsob protáčení kol a poslalo mě to do hodin.

Překvapilo by mě, kdybych byl penalizovaný. Byla to normální chyba, stává se to. Komisaři prostě jen potřebovali vědět, co se přihodilo,“ prozradil Bottas.