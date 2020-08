Hamilton byl v dominantní cestě za vítězstvím v jiné dimenzi

Hamilton si po startu z pole position pohlídal vedení a během celého závodu nedal žádnému ze soupeřů šanci ohrozit jeho první místo. Pilot Mercedesu projel cílem více než 20 sekund před druhým Verstappenem a díky vítězství navýšil své vedení v průběžném pořadí na 37 bodů.

Brit po závodě přiznal, že byl z vítězství překvapen a během závodu si ani neuvědomil, že je v posledním kole.

„Jako bych byl omámený. Byl jsem v jiné dimenzi, cítil jsem se opravdu dobře. Bylo to opravdu překvapení, protože jsme měli ty problémy s pneumatikami. Dnes jsme se o ně ale starali velmi, velmi dobře,“ připomenul Hamilton problémy Mercedesu s opotřebením pneumatik při minulém závodě na Silverstonu.

„Nakonec jsme pochopili, co se minulý týden stalo, a to nám umožnilo udělat to, co jsme dnes dosáhli. Ani jsem nevěděl, že jsem už byl na konci v posledním kole. Byl jsem připraven ještě pokračovat.“

Stejně jako většina jezdců absolvoval Hamilton v závodě dvě zastávky v boxech. Po startu na měkké sadě přezul na střední a na další střední sadě pak dojel do cíle.

„Před závodem jsem to velmi intenzivně studoval, abych pochopil, jaké pneumatiky budeme používat a jakou zvolíme strategii. Když jsem to pochopil, mohl jsem natáhnout životnost pneumatik více, než jsme plánovali. Dokonce jsem přemýšlel nad jednou zastávkou, myslím ale, že naše strategie byla správná.

„Na konci nebylo potřeba riskovat přezutím na měkkou sadu. Měl jsem novou střední směs, která byla nejlepší.“

Bottasovi nevyšel start

Druhé pozice na roštu nedokázal využít Hamiltonův týmový kolega Valtteri Bottas. Na startu se propadl na čtvrtou pozici za Verstappena a Lance Strolla.

Pilota Racing Pointu zdolal už po pěti kolech, k Verstappenovi se už ale přiblížit nedokázal a musel se spokojit s třetím místem.

Díky velkému náskoku na čtvrtého Sergia Péreze si mohl v závěru dovolit zajet pro novou sadu pneumatik, na které zajel také nejrychlejší kolo závodu a získal jeden bod navíc.