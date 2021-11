Hamilton byl diskvalifikací „zdrcený“, ve sprintu předvedl stíhací jízdu

Kvůli porušení technických pravidel, kdy se zadní křídlo jeho Mercedesu při aktivaci systému DRS otevřelo více, než mělo, přišel Hamilton o možnost startovat do sprintového sobotního závodu v São Paulu z nejvýhodnější pozice.

Povedenou stíhací jízdou se ale dokázal sedminásobný mistr světa posunout na páté místo. Do nedělního závodu vyrazí z desáté pozice, jelikož si ještě musí odpykat penalizaci odsunu o pět míst za nasazení nového motoru.

„Bylo to těžké, zatímco se tým snažil jednat se sportovními komisaři, já se jen soustředil na práci s inženýry. S mechaniky jsme udržovali vysokou morálku, soustředili se na práci a nemysleli na to,“ řekl Hamilton pro Sky.

„Krátce před (sprintovým závodem) jsem slyšel výsledek a byl jsem zdrcený, ale nemůžete dovolit, aby vás to srazilo. Musíte se rychle zrestartovat, soustředit se a dát do toho všechno.“

Hamiltonův největší soupeř v boji o titul Max Verstappen získal za druhé místo další dva body a Hamiltonovi se v průběžném pořadí vzdálil na 21 bodů.

„Upřímně, neměl jsem tušení, co se dá udělat, nestanovil jsem si limit nebo maximum. Když jsem byl před zahřívacím kolem poslední, říkal jsem si, že možná desáté místo by bylo reálné. A řekl jsem si, dobře, to je můj cíl, pokusím se dostat co nejvíce dopředu. Nevzdával jsem se, musíte stále tlačit,“ dodal Hamilton.

Bottasovi pole position zajistil start

Druhý pilot Mercedesu Valtteri Bottas po Hamiltonově diskvalifikaci startoval z druhého místa za Verstappenem. Fin měl ale lepší start a v první zatáčce se dostal do vedení.

První příčku během 24kolového sprintu nepřepustil, dojel si pro tři body a start z nejvýhodnější pozice pro hlavní závod.

