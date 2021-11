Hamilton by v boji o titul nikdy záměrně nekolidoval

„Kdyby došlo na scénář posledního závodu v Abú Dhabí a oni by se utkali o titul, ten, kdo by byl vepředu, by se rozhodně snažil udělat totéž, co se dělo v letech Senny-Prosta,“ řekl Wolff deníku Daily Mail.

Wolff naznačil, že Verstappen úmyslně vyvolal kolizi ve Velké ceně Itálie.

„Co se stalo v Monze? Verstappen vyřadil Lewise, protože se chystal předjíždět a byl rychlejší,“ řekl. „Je to naprosto pochopitelné. Pokud závodíte o titul a vidíte, že vám ujíždí, protože vás ten druhý předjíždí, jaký máte jiný nástroj než ten, který zajistí, aby vás nemohl předjet? Viděli jsme to u Schumachera a Villeneuva, viděli jsme to dvakrát u Senny a Prosta.“

Hamilton, který před víkendovým závodem ztrácí na Verstappena 12 bodů, trval na tom, že by kolizi se svým soupeřem nezpůsobil úmyslně. „Nečetl jsem, co Toto řekl, ale silně pochybuji, že by naznačoval, že by se to někdy stalo.“

„Nikdy jsme tak nevyhráli šampionát, já jsem takovým způsobem nikdy nevyhrál a nikdy bych to ani nechtěl. Takový je můj úhel pohledu. Jsem tu proto, abych vyhrál tím správným způsobem, což znamená díky svým schopnostem, odhodlání a tvrdé práci.“

„Víte, jak jsem vyhrál své šampionáty v minulosti, vždy je chci vyhrát správným způsobem. Pokud ho máte prohrát, prohrajte ho také správným způsobem, důstojně a s vědomím, že jste do toho dali všechno a udělali jste věci správným způsobem a pracovali jste tak tvrdě, jak jste jen mohli.“

„Jediné, co můžete udělat, je dát do toho všechno a pracovat s týmem tak tvrdě, jak jen to jde. Pokud to nevyjde, žijete, abyste mohli bojovat další den.“