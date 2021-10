Hamilton by uvítal návrat Mercedesu ke stříbrnému zbarvení

Mercedes přešel z tradičního stříbrného na černé lakování před sezónou 2020 v reakci na celosvětovou kampaň proti rasismu. Černá barva převládá na monopostech Mercedesu také v letošní sezóně, pro příští rok by se ale tým mohl vrátit ke stříbrné.

Pro posledních šest podniků se přelakovat své monoposty na černou rozhodl Mercedes také ve formuli E. V letošní sezóně ale už v šampionátu elektrických formulí závodí znovu ve stříbrné.

Hamilton jako jediný pilot černé pleti ve formuli 1 je nejvýraznější osobností v boji o větší diverzitu a rovnost v motorsportu. Založil také komisi, která měla zlepšit reprezentaci černochů v motorsportu ve Velké Británii.

„Původně to byly stříbrné šípy. Když jsem se vloni zeptal, zda bychom mohli udělat auto černé pro určitou symboliku a to, co hodláme dělat, pokud jde o podporu, nečekal jsem, že to vydrží tak dlouho. A přenesli jsme to i do další sezóny, což je úžasné,“ řekl Hamilton.

„Pokud se to vrátí, bude to příjemná změna. Neodrazuje nás to od změn, které interně provádíme, protože i nadále prosazujeme diverzitu, a to i ve spolupráci se všemi partnery.

„Dokonce i s UBS, přišly malé děti a my se snažili inspirovat další generaci z různých prostředí. Máme dobrý program, takže to neudělá rozdíl.“

Mercedes vloni v prosinci představil program Accelerate 25. Jde o plán na pět let s cílem, aby 25 % všech nových zaměstnanců v týmu pocházelo z nedostatečně zastoupených skupin.

Hamilton spolu s Mercedesem letos v červenci na základě doporučení Hamiltonovy komise založili charitativní organizaci Ignite, která se zaměřuje na zvýšení množství talentovaných lidí z různých prostředí, kteří chtějí vstoupit do motorsportu a rozvíjet svou kariéru.